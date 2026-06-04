Liverpool are antrenor! „Cormoranii” l-au prezentat oficial pe fostul tehnician al revelației din Premier League

Andoni Iraola (43 de ani) este noul antrenor principal al celor de la Liverpool.

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Cele două părți au ajuns la un un acord zilele trecute, iar clubul englez a oficializat acum înțelegerea cu tehnicianul spaniol, care îl va înlocui pe Arne Slot.

Andoni Iraola este noul antrenor al lui Liverpool

„Antrenorul în vârstă de 43 de ani va prelua conducerea clubului de pe Anfield, înlocuindu-l pe Arne Slot, care a părăsit echipa sâmbătă.

Iraola sosește după trei sezoane impresionante în Premier League cu AFC Bournemouth, calificând echipa în Europa pentru prima dată în istoria sa, clasându-se pe locul șase în campionat în sezonul trecut”, a transmis Liverpool, pe site-ul oficial.

Ultimul antrenor spaniol de pe banca „cormoranilor” a fost Rafa Benitez, care părăsea echipa în urmă cu 16 ani, pe 3 iunie 2010.

Andoni Iraola: „Nu ai nevoie de multe lucruri ca să fii atras de Liverpool”

Originar din Usurbil, Țara Bascilor, Iraola a oferit primele declarații din postura de antrenor al lui Liverpool.

„Sunt foarte, foarte entuziasmat. Pentru că, evident, știi ce înseamnă Liverpool, că este un club mare, un club uriaș, unul dintre cele mai mari din lume.

Dar, simțind din interior și înțelegând puțin mai bine acest club, am considerat întotdeauna că este un club special. Nu ai nevoie de multe lucruri ca să fii atras de Liverpool. Liverpool este Liverpool.

Dar, evident, atmosfera, suporterii, clubul, jucătorii, șansa de a antrena jucători de top, șansa de a lupta pentru titluri. Cred că nu poate fi mai atractiv de atât. E greu de găsit așa ceva. Așadar, sunt foarte entuziasmat să încep”, a declarat Andoni Iraola.

Staff-ul pe care se va baza Andoni Iraola, același ca la Bournemouth:

Asistenți: Tommy Elphick și Shaun Cooper.

Preparator fizic: Pablo de la Torre.

Analist: Tom Webber.

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