Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”

Hermannstadt a anunțat, vineri, că Daniel Niculae nu mai este președintele clubului. Sibienii au precizat că au decis să nu-i prelungească contractul, care era scadent pe 15 iunie.

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La 24 de ore după ce a anunțat plecarea lui Dorinel Munteanu de pe banca tehnică, Hermannstadt a confirmat și despărțirea de Daniel Niculae, care fusese numit în funcția de președinte în noiembrie 2024.

Daniel Niculae a plecat de la Hermannstadt

„Mulțumim, Nico! A.F.C.Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă în data de 15 iunie a acestui an. Îi mulțumim lui Nico pentru tot și îi dorim succes în carieră!”, se arată în mesajul transmis de Hermannstadt pe Facebook.

Tot astăzi, Hermannstadt le-a transmis fanilor că echipa nu se desființează, urmând să-și continue activitatea în Liga 2.

„Dragi suporteri #FCH, acest fenomen minunat numit fotbal ne face să retrăim acum momente pe care am fost nevoiți să le înfruntăm și-n trecut. Normal că NU ne-am dorit această dureroasă retrogradare! Nu ne-am dorit-o din nou, după 5 sezoane și mai ales acum… Dar, la fel ca în viață, fotbalul este expus surprizelor. Unele plăcute, altele mai puțin.

Cert e că vom învăța și din această situație și vom reveni mai puternici! Începem să (ne) reconstruim din acest sezon de Liga 2. Mai precis, A.F.C.Hermannstadt NU se desființează! FCH merge mai departe!

Vom reveni cu informații cu privire la componența noului staff tehnic și a lotului pentru sezonul 2026-2027 de Liga 2. Rămâneți conectați pe canalele noastre oficiale de informare!”, a transmis Hermannstadt pe Facebook.

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, după ce a fost învinsă de FC Voluntari, scor 5-3 la general, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Sibienii revin în liga secundă pentru prima dată din 2022 încoace.

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