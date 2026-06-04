Dorinel Munteanu și-a găsit echipă A plecat de la FC Hermannstadt! Ar urma să-i reîntâlnească pe sibieni din postura de adversar

Dorinel Munteanu (57 de ani) ar fi ajuns la un acord cu CSM Reșița, echipă ce evoluează în Liga 2, după ce a retrogradat cu FC Hermannstadt în eșalonul secund.

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Dorinel Munteanu a bifat a patra retrogradare din cariera de antrenor, după înfrângerea cu FC Voluntari, 3-5 la general, în barajul pentru menținere/promovare.

În contractul tehnicianului cu gruparea din Sibiu ar fi fost prevăzută o clauză conform căreia colaborarea se încheia în această vară dacă echipa retrograda din Liga 1, lucru care s-a și întâmplat.

Clubul din Sibiu a confirmat despărțirea de Dorinel Munteanu.

„În urma ratării obiectivului stipulat în contract – rămânerea în Superliga României - A.F.C.Hermannstadt și antrenorul principal Dorinel Munteanu au încetat astăzi raporturile contractuale.

Îi mulțumim lui Mister pentru întreg aportul pe care l-a adus echipei în lupta pentru evitarea retrogradării și îi dorim mult succes în următoarele provocări ale carierei!

De asemenea, contractele celor doi antrenori secunzi - Dorin Toma și Laurențiu Iorga – au fost reziliate din același motiv. Le dorim mult succes în viitor!”, se arată în comunicatul grupării din Sibiu.

Dorinel Munteanu ar fi ajuns la un acord cu CSM Reșița

Chiar dacă Dorinel s-a arătat deschis să rămână și Liga 2 la Hermannstadt, în cazul în care situația financiară a clubului urma să se îmbunătățească, oficialii grupării din Sibiu nu i-au oferit prelungirea de contract.

„Neamțul” nu va sta mult pe bară. Munteanu ar fi ajuns la un acord cu CSM Reșița și ar urma să fie prezentat în zilele următoare, informează oradesibiu.ro.

Dorinel știe bine orașul și clubul din Reșița. Acesta a evoluat ca jucător la CSM în perioada 1987-1988, la începutul carierei sale, iar ulterior a condus echipa în două mandate distincte, 2017-2018 şi 2019-2020.

CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj , FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia, Sepsi, Hermannstadt sunt echipele pe care le-a antrenat „Munti” de-a lungul carierei.

În sezonul trecut din Liga 2, CSM Reșita a terminat sezonul regulat pe locul 8 și a fost nevoită să joace în play-out.

N-a avut emoții cu retrogradarea după ce a încheiat pe poziția 3 în grupa B.

FOTO. Dorinel Munteanu și jucătorii lui FC Hermannstadt, luați la țintă de fani

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