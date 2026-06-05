Amintiri memorabile cu Țara Galilor Gică Hagi se reîntâlnește cu adversarul în fața căruia a strălucit în drumul spre World Cup '94 +17 foto
Gică Hagi a deschis scorul în ambele meciuri cu Țara Galilor din preliminariile CM 1994 (FOTO: Getty Images)
Nationala

Amintiri memorabile cu Țara Galilor Gică Hagi se reîntâlnește cu adversarul în fața căruia a strălucit în drumul spre World Cup '94

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 09:02
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 09:03
  • România și Țara Galilor se reîntâlnesc la 33 de ani de la confruntările memorabile care au marcat drumul Generației de Aur spre World Cup '94.
  • Actualul selecționer Gheorghe Hagi a marcat de trei ori împotriva galezilor și a avut un rol decisiv în obținerea biletului pentru turneul final din Statele Unite.
  • România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, cu începere de la ora 20:45 și va fi transmis în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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Meciul amical dintre România și Țara Galilor, programat sâmbătă, pe Stadionul Steaua din București, va marca prima apariție a selecționerului Gheorghe Hagi în fața suporterilor români de acasă după o pauză de 25 de ani.

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Gică Hagi are amintiri memorabile cu Țara Galilor

Evenimentul generează un interes uriaș în rândul fanilor, fiind ultimul test al „tricolorilor” din această acțiune de pregătire, după remiza (1-1) înregistrată marți la Tbilisi împotriva Georgiei.

Selecționerul Gheorghe Hagi (foto: Sport Pictures)
Selecționerul Gheorghe Hagi (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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România - Țara Galilor reprezintă un meci cu o încărcătură aparte pentru Gică Hagi.

România s-a calificat la Cupa Mondială din 1994 după o „finală” cu Țara Galilor

Coincidența face ca adversarul de sâmbătă să fie chiar echipa împotriva căreia liderul Generației de Aur a semnat două dintre cele mai importante momente ale campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 1994.

România avea să ajungă apoi la World Cup '94, turneul care a dat naștere uneia dintre cele mai frumoase povești din istoria fotbalului românesc.

Ghencea, 20 mai 1992. Lecția predată de Hagi lui Rush, Hughes și Giggs

Prima confruntare cu galezii din acele preliminarii de poveste a avut loc pe vechiul Stadion Ghencea. România lui Cornel Dinu a oferit atunci una dintre cele mai spectaculoase reprize din istoria echipei naționale, conducând cu 5-0 încă de la pauză și impunându-se în final cu 5-1.

În fața unei generații galeze care îi avea pe Ian Rush (Liverpool), Dean Saunders (Aston Villa), Mark Hughes (Manchester United), Gary Speed (Leeds United) și tânărul Ryan Giggs (Manchester United), Gheorghe Hagi a fost magistral.

Căpitanul României a înscris de două ori în poarta lui Neville Southall și a dirijat jocul unei echipe care anunța deja că poate visa la America.

Celelalte goluri au fost marcate de Ionuț Lupescu (2) și Gabi Balint.

VIDEO. Reportaj de la meciul România - Țara Galilor 5-1

Șampanie pentru Belodedici și victorie

După fluierul final, vestiarul României s-a transformat într-o adevărată petrecere, jucătorii sărbătorind cu șampanie atât victoria, cât și aniversarea lui Miodrag Belodedici, care împlinea 29 de ani chiar în ziua meciului.

Era al doilea succes al „tricolorilor” în startul preliminariilor, după 7-0 cu Insulele Feroe. Din grupă mai făceau parte naționalele Belgiei, Cehoslovaciei și Ciprului.

VIDEO. Bucuria din vestiarul „tricolorilor” după 5-1 cu Țara Galilor

Cardiff, 17 noiembrie 1993. Golul lui Hagi care a deschis drumul spre SUA

Ultimul meci din preliminarii a fost o adevărată finală. România avea nevoie de victorie pentru a nu depinde de rezultatul meciului Belgia - Cehoslovacia, iar Cardiff Arms Park era pregătit pentru una dintre cele mai importante seri din istoria fotbalului galez.

Gheorghe Hagi a deschis scorul în minutul 32, surprinzându-l din nou pe Neville Southall, ca la București, cu un șut de la mare distanță. Gazdele au revenit însă după pauză, prin Dean Saunders (61).

Penalty-ul ratat de Bodin la 1-1 a schimbat istoria calificării

La 1-1, stadionul a explodat când Kurt Rothlisberger a acordat penalty pentru Țara Galilor. Arbitrul elvețian a sancționat un fault comis de Dan Petrescu asupra lui Gary Speed.

Momentul care avea să schimbe istoria calificărilor s-a petrecut în minutul 63. Paul Bodin, unul dintre liderii galezilor, și-a asumat executarea loviturii de la 11 metri. Din fericire pentru noi, mingea șutată cu sete de fundașul stânga a lovit bara transversală a porții apărate de Florin Prunea.

Răducioiu a înscris golul calificării României la Cardiff

În loc de 2-1 pentru Țara Galilor și un pas uriaș spre Campionatul Mondial, partida a căpătat o cu totul altă direcție. „Tricolorii” au scăpat cu bine din acel impas, iar Florin Răducioiu a lovit decisiv în minutul 83, trimițând echipa lui Anghel Iordănescu la World Cup 1994.

Pentru galezi, ratarea lui Bodin a rămas una dintre cele mai dureroase imagini din istoria fotbalului lor. Pentru România, a fost momentul în care destinul a zâmbit Generației de Aur înaintea parcursului memorabil de la World Cup '94, încheiat în sferturile de finală ale competiției.

VIDEO. Reportaj de la meciul Țara Galilor - România 1-2

Gică Hagi l-a dat afară din vestiar pe Anghel Iordănescu și a lovit cu pumnii într-un dulap

Pauza meciului de la Cardiff a oferit una dintre scenele care aveau să intre în folclorul Generației de Aur. „Tricolorii” au intrat în avantaj la cabine, scor 1-0, însă după golul marcat de Hagi, galezii au pus o presiune tot mai mare pe poarta lui Florin Prunea.

După ce Anghel Iordănescu le-a transmis ultimele indicații tactice, Gică Hagi i-ar fi cerut selecționerului câteva minute doar cu jucătorii. „Nea Puiule, lasă-ne puțin”, i-a spus căpitanul naționalei.

„Bă, cine suntem noi? Vreți să ne bată ăștia?

Imediat după ce ușa vestiarului s-a închis, Hagi a avut o intervenție rămasă celebră printre foștii săi colegi. A lovit cu pumnii într-un dulap și a ridicat tonul pentru a-și mobiliza echipa înaintea reprizei decisive.

„Bă, cine suntem noi? Vreți să ne bată ăștia? Trebuie să ne calificăm, ați înțeles asta?”, le-ar fi transmis căpitanul, într-un discurs care a electrizat vestiarul României.

Multe dintre numele importante ale Generației de Aur aveau să povestească ulterior acest episod, considerându-l una dintre demonstrațiile de lider care au definit rolul lui Gică Hagi în interiorul echipei naționale.

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