Plecări multiple la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbări serioase la club: „Anumiți jucători au plecat, vom renunța și la alții”

Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu detalii despre jucătorii care vor pleca de la Rapid odată cu încheierea acestei stagiuni.

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Giuleștenii s-au despărțit în acest final de sezon de antrenorul Costel Gâlcă, dar și de multiple nume din staff, iar acum urmează o restructurare serioasă a lotului.

Victor Angelescu: „O să fie schimbări destul de multe”

Președintele Rapidului i-a numit pe cei ajunși la final de contract, însă a subliniat că aceștia nu vor reprezenta singurele plecări de la echipă.

„O să fie schimbări destul de multe pentru că au și plecat anumiți jucători, vom mai renunța la alții. Se știu deja cei care pleacă.

Koljic a terminat contractul, Paraschiv a plecat înapoi pentru că era împrumutat, Leo Bolgado a terminat împrumutul, Mendes... a terminat contractul”, a declarat Angelecu, potrivit primasport.ro.

8 goluri a produs Elvir Koljic în sezonul 2025/26. A marcat de 5 ori și a livrat 3 pase decisive

Recent, noul antrenor, Daniel Pancu, a vorbit despre jucătorii pe care vrea să-i aducă pentru sezonul viitor:

„Analizăm foarte bine. Avem zeci, sute de propuneri de jucători. Eu vreau ca Rapid să fie o echipă dominantă, dar nu neapărat prin posesie. Până acum s-a insistat foarte mult pe posesie.

Cred că avem destui jucători tehnici, foarte buni cu mingea. Vor mai veni unii la fel de buni cu mingea, dar avem nevoie și pe partea fizică să stăm un pic mai bine decât s-a stat până acum”, a declarat Daniel Pancu.

Programul complet al presezonului pentru Rapid

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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