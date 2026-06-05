CFR și-a ales antrenorul Cine îl va înlocui pe Pancu: „E român, dintre cei mai buni” » Varga anunță că nu este Șumudică!

Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că formația din Gruia și-a găsit antrenor după despărțirea de Daniel Pancu.

Patronul ardelenilor a transmis că noul tehnician este român și că va începe activitatea la club de luni, 8 iunie.

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CFR Cluj a rămas fără antrenor după ce Daniel Pancu a ales să dea curs ofertei venite de la Rapid. Despărțirea a fost anunțată oficial la finalul lunii mai, după un sezon în care Pancu a dus echipa în cupele europene.

CFR Cluj și-a găsit antrenor: „Este român, dintre cei mai buni”

Ardelenii au încheiat play-off-ul pe locul 3 și vor evolua în preliminariile Conference League, iar conducerea pregătește instalarea unui nou antrenor.

„De luni, CFR va avea un nou antrenor. Era vorba ca astăzi să-l anunțăm, dar am amânat un pic, pentru că n-am avut claritate și atunci nu vreau să scot porumbei pe gură, decât atunci când îi cert.

Luni, vom avea antrenorul la muncă, asta e cert! Dacă era vorba despre un antrenor de clasă medie, era pus de mult. E penibil să mă apuc acum să vorbesc. Antrenorul m-a rugat să nu vorbesc, așa că nu vorbesc.

Antrenorul este român, dintre cei mai buni. Noi niciodată nu lăsăm garda jos”, a declarat Varga, conform prosport.ro.

Deși sursa citată mai sus susținea că antrenorul ales de Varga ar fi Marius Șumudică, Ioan Varga a infirmat informația.

„Nu este vorba despre Marius Șumudică, deși este un antrenor pe care îl respect și îmi place. Nu este vorba despre el, ci despre cu totul și cu totul altcineva.

Așteptăm până luni, nu vreau să lansez porumbei care nu sunt reali. Nu este genul meu. Luni o să fie totul clar și va fi o prezentare corectă”, a declarat Ioan Varga, pentru digisport.ro.

FOTO: Dinamo - CFR Cluj 0-0

Plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj nu s-a produs fără tensiuni.

În ultimele săptămâni, tehnicianul și conducerea clubului au avut mai multe schimburi de replici în spațiul public, iar situația s-a complicat după apariția informațiilor privind interesul Rapidului.

În cele din urmă, Pancu a plecat la Rapid, iar CFR a fost nevoită să caute rapid o soluție pentru bancă, înaintea startului pregătirii noului sezon și a preliminariilor europene.

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