Intrare horror la baraj Un jucător a fost scos cu ambulanța, iar meciul a fost  oprit peste 40 de minute! +34 foto
Foto: Captură @EsportsIB3
Campionate

Intrare horror la baraj Un jucător a fost scos cu ambulanța, iar meciul a fost oprit peste 40 de minute!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 19:37
  • Finala pentru promovarea în Liga 3 din Spania dintre Poblense și Aguilas a fost întreruptă mai bine de 40 de minute, după o accidentare gravă suferită de Toni Penyafort, atacantul formației din Mallorca.
  • Fotbalistul a fost lovit în față de Antonio Sanchez, fundașul oaspeților, și a fost transportat cu ambulanța la spital.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Incidentul s-a produs în prima repriză, în jurul minutului 20. Antonio Sanchez a intrat cu piciorul ridicat la o minge și l-a lovit pe Penyafort în zona feței. Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul roșu direct jucătorului lui Águilas.

Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Citește și
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Citește mai mult
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans

Intrare horror într-un baraj din Spania

Penyafort a avut nevoie de îngrijiri medicale pe gazon, iar momentul a provocat îngrijorare atât în tribune, cât și pe teren.

Atacantul a rămas conștient, dar era amețit și nu s-a putut deplasa singur, motiv pentru care a fost evacuat cu ambulanța și transportat la spitalul din Inca, conform marca.com.

Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3
Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3

Galerie foto (34 imagini)

Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3 Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3 Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3 Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3 Intrare horror într-un baraj din Spania. Toni Penyafort a fost transportat la spital. Foto: Captură @EsportsIB3
+34 Foto
labels.photo-gallery

Partida de pe Municipal de Sa Pobla a fost oprită până la sosirea unei a doua ambulanțe, conform protocolului medical. Pauza forțată a durat peste 40 de minute, iar jocul a fost reluat din momentul în care se produsese faza.

Aguilas, care a jucat în zece oameni încă din prima repriză a rezistat până în prelungiri, unde Yasser El Arbaoui a deschis scorul din lovitură liberă.

Poblense a egalat ulterior prin Xesc Fullana, din penalty, iar promovarea s-a decis la loviturile de departajare.

Aguilas s-a impus la penalty-uri, după ce portarul Salcedo a apărat una dintre execuțiile gazdelor, și a obținut promovarea în Liga 3 din Spania, potrivit presei spaniole.

Citește și

Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Superliga
18:16
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Citește mai mult
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
 Bergodi face curățenie  U Cluj s-a despărțit de  trei jucători experimentați, după unul dintre cele mai bune sezoane
Superliga
17:48
Bergodi face curățenie U Cluj s-a despărțit de trei jucători experimentați, după unul dintre cele mai bune sezoane
Citește mai mult
 Bergodi face curățenie  U Cluj s-a despărțit de  trei jucători experimentați, după unul dintre cele mai bune sezoane

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
accidentare spania ambulanta RFEF
Știrile zilei din sport
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Campionate
31.05
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Citește mai mult
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Superliga
31.05
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Citește mai mult
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Tenis
31.05
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Citește mai mult
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Diverse
31.05
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să mai antreneze: „Așa e corect”
Citește mai mult
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
23:16
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
22:43
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
20:03
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Superliga
31.05
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Citește mai mult
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Ciclism
31.05
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Citește mai mult
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Superliga
31.05
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Citește mai mult
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 31 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
01.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share