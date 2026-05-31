Finala pentru promovarea în Liga 3 din Spania dintre Poblense și Aguilas a fost întreruptă mai bine de 40 de minute, după o accidentare gravă suferită de Toni Penyafort, atacantul formației din Mallorca.

Fotbalistul a fost lovit în față de Antonio Sanchez, fundașul oaspeților, și a fost transportat cu ambulanța la spital.

Incidentul s-a produs în prima repriză, în jurul minutului 20. Antonio Sanchez a intrat cu piciorul ridicat la o minge și l-a lovit pe Penyafort în zona feței. Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul roșu direct jucătorului lui Águilas.

Intrare horror într-un baraj din Spania

Penyafort a avut nevoie de îngrijiri medicale pe gazon, iar momentul a provocat îngrijorare atât în tribune, cât și pe teren.

Atacantul a rămas conștient, dar era amețit și nu s-a putut deplasa singur, motiv pentru care a fost evacuat cu ambulanța și transportat la spitalul din Inca, conform marca.com.

Partida de pe Municipal de Sa Pobla a fost oprită până la sosirea unei a doua ambulanțe, conform protocolului medical. Pauza forțată a durat peste 40 de minute, iar jocul a fost reluat din momentul în care se produsese faza.

⏸️ Joc aturat a Sa Pobla.



Després d’aquesta acció, el jugador Penyafort es troba bé 👍. Ara mateix s’està a l’espera de l’arribada d’una nova ambulància 🚑 per reprendre el partit amb totes les garanties.



Aguilas, care a jucat în zece oameni încă din prima repriză a rezistat până în prelungiri, unde Yasser El Arbaoui a deschis scorul din lovitură liberă.

Poblense a egalat ulterior prin Xesc Fullana, din penalty, iar promovarea s-a decis la loviturile de departajare.

Aguilas s-a impus la penalty-uri, după ce portarul Salcedo a apărat una dintre execuțiile gazdelor, și a obținut promovarea în Liga 3 din Spania, potrivit presei spaniole.

