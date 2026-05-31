Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională

Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, ar putea părăsi Craiova după ce a cucerit titlul și Cupa României într-un sezon alb-albastru aproape perfect.

Patru cluburi îl au pe listă pe stoperul ucrainean. Trei din Bundesliga, inclusiv finalista Europa League. Motivul pentru care tratează cu îngrijorare oferta lui Dinamo Kiev.

Noul selecționer al Ucrainei dezvăluie cum l-a văzut pe Romanchuk la Craiova.

Oleksandr Romanchuk și-a împlinit un vis. A cucerit primele trofee ale carierei.

A venit la Universitatea Craiova în vara lui 2025 și a reușit eventul: are titlul și Cupa României.

Freiburg, finalista Europa League, cu ochii pe Romanchuk

Acum își împlinește alt vis. Prima convocare la naționala mare a Ucrainei. Stoperul în vârstă de 26 de ani a povestit cum a fost prima zi în cantonamentul galben-albaștrilor.

Este însă posibil ca jucătorul să părăsească echipa alb-albastră după un singur sezon. Are oferte!

Sasha Romanchuk și cele două trofee cucerite în România. Foto: Instagram

Trei cluburi îl vor din Bundesliga. Nu este vorba numai de Werder Bremen, care a evitat în ultima clipă retrogradarea.

Jurnalistul ucrainean Mihail Spivakovsky susține, potrivit Tribuna, că e curtat și de Augsburg (locul 9 în Germania) și de Freiburg (7), ultima fiind finalista Europa League, 0-3 cu Aston Villa.

750.000 de euro a plătit Craiova pentru Romanchuk când l-a transferat de la Kryvbas, anul trecut. E cotat acum la două milioane de Transfermarkt

De ce privește Romanchuk oferta lui Dinamo Kiev cu îngrijorare

Același Spivakovsky dezvăluie: „Este adevărat că Romanchuk este pe lista scurtă a lui Dinamo Kiev. Nu doar îl supraveghează”.

Conform informațiilor mele, Craiova va cere până la 3 milioane de euro pentru el. Statutul jucătorului a crescut semnificativ. Mihail Spivakovsky, jurnalist ucrainean

Romanchuk privește însă cu îngrijorare propunerea lui Dinamo Kiev, deși a jucat acolo, la echipa secundă.

„Ținând cont că Oleksandr și soția sa așteaptă un copil, ar putea apărea întrebări cu privire la condițiile de la viitorul club”, subliniază Spivakovsky.

„Dacă Dinamo Kiev se decide să-l ia, depinde mult ce condiții va oferi familiei Romanchuk”.

48 de meciuri a jucat Romanchuk la Craiova în toate competițiile: 6 goluri, două assisturi, două trofee

Selecționerul Ucrainei l-a remarcat pe Romanchuk în videoclipuri

Legat de naționala Ucrainei, noul selecționer, italianul Andrea Maldera, nu ascunde cum l-a observat pe debutantul Romanchuk.

„I-am studiat stilul în videoclipuri. A avut un sezon bun, jucând cu încredere în defensivă pe diverse poziții.

Am vorbit cu el și vom vedea ce putem face împreună”, spune Maldera.

