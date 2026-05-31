Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională +13 foto
Romanchuk, unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei în sezonul eventului. Foto: Sport Pictures
Superliga

Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 15:56
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 16:25
  • Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, ar putea părăsi Craiova după ce a cucerit titlul și Cupa României într-un sezon alb-albastru aproape perfect. 
  • Patru cluburi îl au pe listă pe stoperul ucrainean. Trei din Bundesliga, inclusiv finalista Europa League. Motivul pentru care tratează cu îngrijorare oferta lui Dinamo Kiev. 
  • Noul selecționer al Ucrainei dezvăluie cum l-a văzut pe Romanchuk la Craiova. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oleksandr Romanchuk și-a împlinit un vis. A cucerit primele trofee ale carierei.

Poate cuceri Parisul 3 Ligi? Ce pregătește PSG pentru a egala performanța lui Real.  Proiectul miliardelor! Trei ținte în mercato
Citește și
Poate cuceri Parisul 3 Ligi? Ce pregătește PSG pentru a egala performanța lui Real. Proiectul miliardelor! Trei ținte în mercato
Citește mai mult
Poate cuceri Parisul 3 Ligi? Ce pregătește PSG pentru a egala performanța lui Real.  Proiectul miliardelor! Trei ținte în mercato

A venit la Universitatea Craiova în vara lui 2025 și a reușit eventul: are titlul și Cupa României.

Freiburg, finalista Europa League, cu ochii pe Romanchuk

Acum își împlinește alt vis. Prima convocare la naționala mare a Ucrainei. Stoperul în vârstă de 26 de ani a povestit cum a fost prima zi în cantonamentul galben-albaștrilor.

Este însă posibil ca jucătorul să părăsească echipa alb-albastră după un singur sezon. Are oferte!

Sasha Romanchuk și cele două trofee cucerite în România. Foto: Instagram Sasha Romanchuk și cele două trofee cucerite în România. Foto: Instagram
Sasha Romanchuk și cele două trofee cucerite în România. Foto: Instagram

Trei cluburi îl vor din Bundesliga. Nu este vorba numai de Werder Bremen, care a evitat în ultima clipă retrogradarea.

Jurnalistul ucrainean Mihail Spivakovsky susține, potrivit Tribuna, că e curtat și de Augsburg (locul 9 în Germania) și de Freiburg (7), ultima fiind finalista Europa League, 0-3 cu Aston Villa.

750.000 de euro
a plătit Craiova pentru Romanchuk când l-a transferat de la Kryvbas, anul trecut. E cotat acum la două milioane de Transfermarkt

De ce privește Romanchuk oferta lui Dinamo Kiev cu îngrijorare

Același Spivakovsky dezvăluie: „Este adevărat că Romanchuk este pe lista scurtă a lui Dinamo Kiev. Nu doar îl supraveghează”.

Conform informațiilor mele, Craiova va cere până la 3 milioane de euro pentru el. Statutul jucătorului a crescut semnificativ. Mihail Spivakovsky, jurnalist ucrainean

Romanchuk privește însă cu îngrijorare propunerea lui Dinamo Kiev, deși a jucat acolo, la echipa secundă.

„Ținând cont că Oleksandr și soția sa așteaptă un copil, ar putea apărea întrebări cu privire la condițiile de la viitorul club”, subliniază Spivakovsky.

„Dacă Dinamo Kiev se decide să-l ia, depinde mult ce condiții va oferi familiei Romanchuk”.

48 de meciuri
a jucat Romanchuk la Craiova în toate competițiile: 6 goluri, două assisturi, două trofee

Selecționerul Ucrainei l-a remarcat pe Romanchuk în videoclipuri

Legat de naționala Ucrainei, noul selecționer, italianul Andrea Maldera, nu ascunde cum l-a observat pe debutantul Romanchuk.

Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei. Fotografii: capturi video YouTube federația ucraineană
Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei. Fotografii: capturi video YouTube federația ucraineană

Galerie foto (13 imagini)

Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei. Fotografii: capturi video YouTube federația ucraineană Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei
+13 Foto
labels.photo-gallery

„I-am studiat stilul în videoclipuri. A avut un sezon bun, jucând cu încredere în defensivă pe diverse poziții.

Am vorbit cu el și vom vedea ce putem face împreună”, spune Maldera.

Citește și

PSG, doi ani de suferință și fericire Paralela celor două sezoane triumfătoare ale Parisului în Ligă. Mereu clipe grele. Creatorul din umbră
Liga Campionilor
13:45
PSG, doi ani de suferință și fericire Paralela celor două sezoane triumfătoare ale Parisului în Ligă. Mereu clipe grele. Creatorul din umbră
Citește mai mult
PSG, doi ani de suferință și fericire Paralela celor două sezoane triumfătoare ale Parisului în Ligă. Mereu clipe grele. Creatorul din umbră
Lansat de Luce spre stelele Ligii Jucătorul promovat de Mircea Lucescu la seniori a cucerit Champions cu PSG
Liga Campionilor
11:46
Lansat de Luce spre stelele Ligii Jucătorul promovat de Mircea Lucescu la seniori a cucerit Champions cu PSG
Citește mai mult
Lansat de Luce spre stelele Ligii Jucătorul promovat de Mircea Lucescu la seniori a cucerit Champions cu PSG

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
bundesliga Universitatea Craiova Dinamo Kiev liga 1 ucraina freiburg Oleksandr Romanchuk
Știrile zilei din sport
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Campionate
31.05
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Citește mai mult
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Superliga
31.05
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Citește mai mult
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Tenis
31.05
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Citește mai mult
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Diverse
31.05
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să mai antreneze: „Așa e corect”
Citește mai mult
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
23:16
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
22:43
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
20:03
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Superliga
31.05
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Citește mai mult
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Ciclism
31.05
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Citește mai mult
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Superliga
31.05
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Citește mai mult
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 31 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
01.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share