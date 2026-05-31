U Cluj, echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani), face schimbări importante la nivelul lotului.

Jasper van der Werff (27 de ani), Alin Toșca (34 de ani) și Andrei Artean (32 de ani) pleacă de la „șepcile roșii” la finalul lunii mai.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

U Cluj a avut unul dintre cele mai bune sezoane din istoria recentă. Echipa lui Cristiano Bergodi a prins play-off-ul Superligii, a intrat inclusiv în lupta pentru titlu și a terminat campionatul pe locul 2.

U Cluj s-a despărțit de trei jucători experimentați după unul dintre cele mai bune sezoane recente

Clubul le-a mulțumit celor trei pentru perioada petrecută la Cluj și le-a urat succes în continuare.

„Fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani) își încheie înțelegerile cu „studenții” la finalul lunii mai și nu vor mai continua alături de U.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru munca depusă și le urează succes în continuare!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Jasper van der Werff a fost primul dintre cei trei care a semnat cu Universitatea Cluj.

Fundașul elvețian a ajuns la echipă în vara lui 2024, de la Paderborn, după experiențe la cluburi precum Salzburg și FC Basel.

În primul său sezon în alb-negru, stoperul a adunat 13 apariții și a oferit o pasă decisivă în victoria cu CFR Cluj, scor 3-2, din decembrie 2024.

Ultimul meci al lui Van der Werff pentru „U” a fost tot împotriva rivalei CFR, în play-off, pe 31 martie 2025.

300.000 de euro este cota de piață a fundașului elvețian, conform transfermarkt.com

Alin Toșca a fost adus pentru un plus de experiență, după dubla din Conference League cu Ararat-Armenia, însă nu a reușit să se impună.

Fostul internațional român a bifat doar trei meciuri pentru U Cluj în sezonul 2025-2026: unul în Superliga, cu FC Botoșani, și două în Cupa României, cu Metalul Buzău și Sepsi.

Andrei Artean a semnat cu „Șepcile roșii” la începutul anului trecut și a strâns 19 apariții în Superliga în partea a doua a sezonului 2024-2025.

În acest sezon, mijlocașul defensiv, folosit uneori și în linia de apărare, a jucat 16 meciuri, inclusiv cele două confruntări europene, unde a fost integralist.

FOTO: U Cluj - U Craiova 0-0 (5-6 d.p.)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport