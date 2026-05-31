Impresarul lui Kennedy Boateng (29 de ani), fundaș care s-a despărțit recent de Dinamo, a vorbit despre un potențial transfer al jucătorului la FCSB.

Imediat după ce Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo, Gigi Becali s-a arătat interesat de un potențial transfer al fundașului togolez la FCSB.

Impresarul lui Boateng: „Sunt deschis să negociez cu aceștia”

Sâmbătă, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, anunța că Boateng nu va merge la rivala roș-albastră și că jucătorul ar fi ales deja o altă destinație:

„Boateng cu siguranță nu va merge la FCSB. El e aproape plecat deja în alt campionat. Cred că a semnat deja în Arabia Saudită”, afirma Nicolescu, conform fanatik.ro.

Duminică, Tony Appiah, impresarul fundașului, a explicat că africanul are mai multe oferte din Arabia Saudită, dar ar lua în calcul și o potențială ofertă din partea celor de la FCSB.

„Nu m-a sunat nimeni de la Steaua București (n.r. FCSB), iar jucătorul nu a semnat niciun contract cu vreun club din Arabia Saudită.

Sunt oferte din Arabia Saudită, dar încă nu a semnat. Cred că sunt foarte aproape de finalizare (n.r. - negocierile).

Dacă va veni o ofertă de la FCSB, ne vom gândi la acest aspect. Dacă voi fi sunat de cei de la FCSB, desigur că sunt deschis să negociez cu aceștia. Cert este că Boateng nu va rămâne la Dinamo și în sezonul următor”, a declarat agentul lui Boateng, conform prosport.ro.

Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant. Gigi Becali, despre Kennedy Boateng

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 75 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul a plecat liber de contract.

