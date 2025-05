Nicio șansă pentru Rapid Răzvan Lucescu a dezvăluit de ce nu vrea să revină în România: „Mi-ar fi greu” » Ce spune despre faimoasa clauză

Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei PAOK Salonic, a anunțat că nu-și dorește să revină în acest moment în România, deși a primit oferte.

Tehnicianul român a stat pe banca lui PAOK în 6 din ultimii 8 ani, iar contractul său mai este valabil până în vara lui 2027.

Răzvan Lucescu nu vrea la Rapid: „ Mi-ar fi greu să plec din nou afară”

În ciuda conflictului recent cu patronul Ivan Savvidis, Lucescu spune că se simte bine în Grecia și nu este momentul potrivit pentru o revenire în România.

În plus, a dat de înțeles că nu multe echipe își permit sau ar fi dispuse să achite clauza de reziliere din contractul său.

„Am fost contactat (n.r. - a avut oferte), am răspuns cu numărul agentului meu. Să ia legătura cu el că dă toate informațiile. Există o clauză, clubul trebuie să-și dea acordul. În Vest clauza e mai mică, pentru Est clauza e mai mare, dublă: 2 milioane cu 4 milioane.

Singurul lucru pe care vreau să-l spun. Eu sunt în străinătate și nu e momentul să mă întorc. E o perioadă foarte eficientă a carierei mele. Sunt satisfăcut. Nu aș vrea să plec de aici.

În orice moment mă pot duce în alte locuri să antrenez. În România mă pot întoarce când doresc. Dacă fac pasul acesta, mi-ar fi greu să plec din nou afară.

Nu am un plan, nu am avut niciodată. Am luat niște decizii cu inima. M-am atașat de acest loc și m-am întors aici. Asta probabil și pentru că am avut succes”, a declarat Răzvan Lucescu la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Rapid continuă căutarea pentru un antrenor, după despărțirea de Marius Șumudică.

Giuleștenii au ratat toate obiectivele în acest sezon: câștigarea unui trofeu și clasarea pe o poziție care duce în cupele europene.

Citește și