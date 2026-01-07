Lucescu, inspirat Ce le-a cerut jucătorilor de la PAOK, înainte de calificarea în sferturile Cupei Greciei, la penalty-uri

PAOK Salonic - Atromitos 1-1, 5-4 după penalty-uri. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul gazdelor, a pregătit scenariul calificării la loviturile de departajare.

„Vulturii” au dominat categoric partida de pe „Toumba” și s-au calificat în sferturile Cupei Greciei.

PAOK Salonic a început mai bine partida din optimile de finală ale Cupei Greciei, însă nu a reușit să deschidă scorul.

PAOK Salonic - Atromitos 1-1 , 5-4 după penalty-uri

În ciuda raportului de ocazii favorabil echipei lui Răzvan Lucescu, Atromitos a marcat, în minutul 52, când Makana Baku, aflat la marginea careului, a trimis un șut care l-a învins pe Dimitrios Monastirlis.

Avantajul oaspeților a fost de scurtă durată, întrucât PAOK a restabilit egalitatea două minute mai târziu.

Magomed Ozdoev a recuperat posesia, în apropierea careului oaspeților, și, după șase pase ale gazdelor, Andrija Zivkovic l-a învins pe Koselev.

Cu 1-1 în timpul regulamentar, calificarea a fost decisă la loviturile de departajare.

În primele 4 serii de penalty-uri, toți jucătorii au reușit să înscrie, iar calificarea a fost decisă la ultima execuție, când Athanasios Karamanis, mijlocașul lui Atromitos, a ratat.

PAOK Salonic a reușit calificarea în sferturile de finală ale Cupei Greciei, unde o va întâlni pe Olympiacos, pe 14 ianuarie, de la ora 18:00, pe stadionul „Georgios Karaiskakis”, din Pireu.

Răzvan Lucescu a avut o premoniție

La finalul partidei de pe „Toumba”, antrenorul român a dezvăluit că a luat în calcul varianta tranșării calificării la penalty-uri:

„Am avut un sentiment foarte ciudat înainte de începerea meciului, pentru că meciul, la fel ca cel din sferturile de finală, nu a avut prelungiri. Așa că le-am cerut jucătorilor să execute 2-3 penalty-uri după ultimele 2-3 sesiuni de antrenament.

Adevărul este că partea emoțională este ceva care afectează destul de mult. Așadar, din momentul în care au executat aceste penalty-uri, le sporește încrederea în sine și îi ajută să treacă peste întregul proces. Acesta a fost raționamentul nostru”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit sport-fm.gr.

Trei dintre cele cinci lovituri de la 11 metri executate de jucătorii lui PAOK au fost semnate de fundașii echipei (Giannis Michailidis, Tomasz Kedziora și Jonjoe Kenny).

Conform paokmania.gr, tehnicianul a explicat cum a alcătuit lista executanților:

„Depinde cum se simte fiecare jucător. Nu pot spune cuiva să execute penalty-ul. Ei înșiși au decis cine va executa, acesta este cel mai important lucru”.

Românul l-a lăudat pe portarul Monastirlis, care a profitat de accidentarea titularului Antonis Tsiftsis și a avut parte de un debut de vis în tricoul lui PAOK.

„Am spus că prefer să-l avem pe Monastirlis cu zece jucători experimentați pe teren, pentru că am avut sentimentul că are încredere în sine și că și-a îmbunătățit forma în ultimele șase luni.

Știam că Atromitos nu va avea multe ocazii și, prin urmare, Monastirlis nu va avea multe situații de gestionat, deoarece echipa va funcționa și ea corect”, a spus Răzvan Lucescu, conform sdna.gr.

Poate că așa ar trebui să fie, să câștigăm greu, pentru că asta este natura lui PAOK și să fim mai fericiți după aceea Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Programul lui PAOK în luna ianuarie

Cupa Greciei, PAOK - Atromitos 1-1 (5-4 d.p.d.)

- Atromitos 1-1 (5-4 d.p.d.) 10 ianuarie, ora 19:30, Liga Greciei, Panetolikos - PAOK

14 ianuarie, ora 18:00, Cupa Greiciei, Olympiacos - PAOK

18 ianuarie, ora 19:00, Liga Greciei, PAOK - OFI Creta

- OFI Creta 22 ianuarie, ora 19:45, Europa League, PAOK - Real Betis

- Real Betis 25 ianuarie, ora 21:00, Liga Greciei, Kifisia - PAOK

29 ianuarie, ora 22:00, Europa League, Olympique Lyon - PAOK

