Lucescu, inspirat Ce le-a cerut jucătorilor de la PAOK, înainte de calificarea în sferturile Cupei Greciei, la penalty-uri
Răzvan Lucescu FOTO: IMAGO
Stranieri

Lucescu, inspirat Ce le-a cerut jucătorilor de la PAOK, înainte de calificarea în sferturile Cupei Greciei, la penalty-uri

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 13:44
  • PAOK Salonic - Atromitos 1-1, 5-4 după penalty-uri. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul gazdelor, a pregătit scenariul calificării la loviturile de departajare.
  • „Vulturii” au dominat categoric partida de pe „Toumba” și s-au calificat în sferturile Cupei Greciei.

PAOK Salonic a început mai bine partida din optimile de finală ale Cupei Greciei, însă nu a reușit să deschidă scorul.

„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya
Citește și
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya
Citește mai mult
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya

PAOK Salonic - Atromitos 1-1, 5-4 după penalty-uri

În ciuda raportului de ocazii favorabil echipei lui Răzvan Lucescu, Atromitos a marcat, în minutul 52, când Makana Baku, aflat la marginea careului, a trimis un șut care l-a învins pe Dimitrios Monastirlis.

Avantajul oaspeților a fost de scurtă durată, întrucât PAOK a restabilit egalitatea două minute mai târziu.

Magomed Ozdoev a recuperat posesia, în apropierea careului oaspeților, și, după șase pase ale gazdelor, Andrija Zivkovic l-a învins pe Koselev.

Cu 1-1 în timpul regulamentar, calificarea a fost decisă la loviturile de departajare.

În primele 4 serii de penalty-uri, toți jucătorii au reușit să înscrie, iar calificarea a fost decisă la ultima execuție, când Athanasios Karamanis, mijlocașul lui Atromitos, a ratat.

PAOK Salonic a reușit calificarea în sferturile de finală ale Cupei Greciei, unde o va întâlni pe Olympiacos, pe 14 ianuarie, de la ora 18:00, pe stadionul „Georgios Karaiskakis”, din Pireu.

Răzvan Lucescu a avut o premoniție

La finalul partidei de pe „Toumba”, antrenorul român a dezvăluit că a luat în calcul varianta tranșării calificării la penalty-uri:

„Am avut un sentiment foarte ciudat înainte de începerea meciului, pentru că meciul, la fel ca cel din sferturile de finală, nu a avut prelungiri. Așa că le-am cerut jucătorilor să execute 2-3 penalty-uri după ultimele 2-3 sesiuni de antrenament.

Adevărul este că partea emoțională este ceva care afectează destul de mult. Așadar, din momentul în care au executat aceste penalty-uri, le sporește încrederea în sine și îi ajută să treacă peste întregul proces. Acesta a fost raționamentul nostru”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit sport-fm.gr.

Trei dintre cele cinci lovituri de la 11 metri executate de jucătorii lui PAOK au fost semnate de fundașii echipei (Giannis Michailidis, Tomasz Kedziora și Jonjoe Kenny).

Conform paokmania.gr, tehnicianul a explicat cum a alcătuit lista executanților:

„Depinde cum se simte fiecare jucător. Nu pot spune cuiva să execute penalty-ul. Ei înșiși au decis cine va executa, acesta este cel mai important lucru”.

Românul l-a lăudat pe portarul Monastirlis, care a profitat de accidentarea titularului Antonis Tsiftsis și a avut parte de un debut de vis în tricoul lui PAOK.

„Am spus că prefer să-l avem pe Monastirlis cu zece jucători experimentați pe teren, pentru că am avut sentimentul că are încredere în sine și că și-a îmbunătățit forma în ultimele șase luni.

Știam că Atromitos nu va avea multe ocazii și, prin urmare, Monastirlis nu va avea multe situații de gestionat, deoarece echipa va funcționa și ea corect”, a spus Răzvan Lucescu, conform sdna.gr.

Poate că așa ar trebui să fie, să câștigăm greu, pentru că asta este natura lui PAOK și să fim mai fericiți după aceea Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Programul lui PAOK în luna ianuarie

  • Cupa Greciei, PAOK - Atromitos 1-1 (5-4 d.p.d.)
  • 10 ianuarie, ora 19:30, Liga Greciei, Panetolikos - PAOK
  • 14 ianuarie, ora 18:00, Cupa Greiciei, Olympiacos - PAOK
  • 18 ianuarie, ora 19:00, Liga Greciei, PAOK - OFI Creta
  • 22 ianuarie, ora 19:45, Europa League, PAOK - Real Betis
  • 25 ianuarie, ora 21:00, Liga Greciei, Kifisia - PAOK
  • 29 ianuarie, ora 22:00, Europa League, Olympique Lyon - PAOK
„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo”  Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori
Citește și
„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo” Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori
Citește mai mult
„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo”  Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește și
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
grecia razvan lucescu PAOK Salonic atromitos
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
19:46
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
18:19
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
18:26
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:52
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
22:32
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
22:09
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
18:49
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
19:22
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
16:59
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
17:53
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share