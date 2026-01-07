„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo”  Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori

Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că a primit două oferte din partea lui Dinamo în trecut, pe care le-a refuzat.

Tehnicianul a vorbit și despre șansele echipei sale de a câștiga titlul în acest sezon.

FC Botoșani a încheiat anul 2025 pe locul 3, cu 38 de puncte după 21 de etape, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Leo Grozavu, despre ofertele primite de la Dinamo: „Nu mi-am dorit eu să accept”

Leo Grozavu, tehnicianul lui FC Botoșani, explică de ce nu a acceptat cele două propuneri de a-i antrena pe „câini”.

„ Am fost de două ori aproape de Dinamo, dar nu mi-am dorit eu să accept , pentru că obiectivele nu erau cele la care aspiram, și nici cei din conducere nu făceau nimic în sensul ăsta.

Nu mi-am dorit să ajung în acele condiții, nu am crezut în proiect. Era o perioadă mai dificilă, dar nu a fost să fie.

Normal că mi-aș fi dorit să antrenez acolo. Deși am jucat șase ani la Dinamo, nu am dorit să fiu doar un trecător la Dinamo și de aceea am refuzat”, a declarat Leo Grozavu pentru digisport.ro.

Tehnicianul a mai vorbit și despre schimbarea lui Dinamo în bine, în acest sezon: „Acum sunt perspective frumoase, e vorba și despre noul stadion, are baza de pregătire competitivă la Săftica și Dinamo poate redeveni un club important, cu șanse la titlu”.

De-a lungul carierei, Leo Grozavu le-a mai pregătit pe U Cluj, Gaz Metan Mediaș, Poli Iași, Petrolul Ploiești și Sepsi.

Grozavu a preluat-o pe FC Botoșani la începutul anului 2025, aflându-se la al treilea mandat pe banca moldovenilor. A mai pregătit echipa în perioadele 2007-2008 și 2016-2017.

Leo Grozavu: „Trebuie să-ți propui și obiective îndrăznețe”

Leo Grozavu spune că FC Botoșani țintește sus în Superliga și speră ca echipa să rămână cât mai sus în clasament.

„Botoșani a fost o echipă care nu a avut jucători care să joace pentru un astfel de obiectiv și e normal ca părerile din vestiar să fie împărțite, dar avem și unii - Bordeianu, care a fost la CFR Cluj, Miron, care a fost la FCSB, Mailat, și el pe la CFR Cluj, cu trofee, - care știu ce înseamnă asta și își propun lucruri îndrăznețe.

Și eu, ca să fiu cinstit, îmi doresc să o iau meci cu meci, dar trebuie să-ți propui și obiective îndrăznețe, dacă vrei să progresezi.

Dar, cel mai bine este să facem azi mai mult decât ieri”, a concluzionat tehnicianul.

Pentru FC Botoșani urmează duelul cu Csikszereda de duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:30, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport