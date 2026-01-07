„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo”  Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori
Dinamo
Superliga

„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo” Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 09:47
  • Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că a primit două oferte din partea lui Dinamo în trecut, pe care le-a refuzat.
  • Tehnicianul a vorbit și despre șansele echipei sale de a câștiga titlul în acest sezon.

FC Botoșani a încheiat anul 2025 pe locul 3, cu 38 de puncte după 21 de etape, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1
Citește și
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1
Citește mai mult
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1

Leo Grozavu, despre ofertele primite de la Dinamo: „Nu mi-am dorit eu să accept”

Leo Grozavu, tehnicianul lui FC Botoșani, explică de ce nu a acceptat cele două propuneri de a-i antrena pe „câini”.

Am fost de două ori aproape de Dinamo, dar nu mi-am dorit eu să accept, pentru că obiectivele nu erau cele la care aspiram, și nici cei din conducere nu făceau nimic în sensul ăsta.

Nu mi-am dorit să ajung în acele condiții, nu am crezut în proiect. Era o perioadă mai dificilă, dar nu a fost să fie.

Normal că mi-aș fi dorit să antrenez acolo. Deși am jucat șase ani la Dinamo, nu am dorit să fiu doar un trecător la Dinamo și de aceea am refuzat”, a declarat Leo Grozavu pentru digisport.ro.

Tehnicianul a mai vorbit și despre schimbarea lui Dinamo în bine, în acest sezon: „Acum sunt perspective frumoase, e vorba și despre noul stadion, are baza de pregătire competitivă la Săftica și Dinamo poate redeveni un club important, cu șanse la titlu”.

De-a lungul carierei, Leo Grozavu le-a mai pregătit pe U Cluj, Gaz Metan Mediaș, Poli Iași, Petrolul Ploiești și Sepsi.

Grozavu a preluat-o pe FC Botoșani la începutul anului 2025, aflându-se la al treilea mandat pe banca moldovenilor. A mai pregătit echipa în perioadele 2007-2008 și 2016-2017.

Leo Grozavu: „Trebuie să-ți propui și obiective îndrăznețe”

Leo Grozavu spune că FC Botoșani țintește sus în Superliga și speră ca echipa să rămână cât mai sus în clasament.

„Botoșani a fost o echipă care nu a avut jucători care să joace pentru un astfel de obiectiv și e normal ca părerile din vestiar să fie împărțite, dar avem și unii - Bordeianu, care a fost la CFR Cluj, Miron, care a fost la FCSB, Mailat, și el pe la CFR Cluj, cu trofee, - care știu ce înseamnă asta și își propun lucruri îndrăznețe.

Și eu, ca să fiu cinstit, îmi doresc să o iau meci cu meci, dar trebuie să-ți propui și obiective îndrăznețe, dacă vrei să progresezi.

Dar, cel mai bine este să facem azi mai mult decât ieri”, a concluzionat tehnicianul.

Pentru FC Botoșani urmează duelul cu Csikszereda de duminică, 18 ianuarie, de la ora 15:30, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

Scandal pe bani publici  Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA”
Diverse
23:18
Scandal pe bani publici Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA”
Citește mai mult
Scandal pe bani publici  Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA”
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro
Superliga
23:17
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
dinamo liga 1 fc botosani leo grozavu
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
19:46
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
18:19
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
18:26
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:52
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
22:32
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
22:09
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
18:49
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
19:22
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
16:59
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
17:53
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share