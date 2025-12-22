„Asta vreau să fac” Valentin Crețu, mesaj ferm despre viitorul său la FCSB: „Sunt profesionist!”

FCSB - RAPID 2-1. Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, a vorbit despre viitorul său la echipă, ținând cont că în actualul sezon acesta a evoluat mai puțin comparativ cu anii trecuți.

Bucuros după victoria din derby-ul cu Rapid, Valentin Crețu a declarat că nu are planuri de retragere.

FCSB - RAPID. Valentin Crețu, după victoria cu Rapid: „O victorie mare”

Fundașul campioanei a vorbit despre importanța victoriei cu Rapid, ținând cont de sezonul sub așteptări al echipei.

„E bine că am câștigat, trebuie să rămânem acolo sus. Au și ei orgoliu, au revenit în a doua repriză. Noi în prima am jucat foarte bine, apoi în a doua au venit peste noi. Dar eu zic că am făcut un joc bun și am meritat victoria.

Am avut energie să revenim, asta contează pentru noi. Eram optimist că vom încheia anul cum trebuie. A fost un derby, suporterii au fost minunați.

La un derby nu mai contează decât să dai totul pe teren și să aduci victoria pentru suporteri. Am turat motoarele și înainte, dar nu ne-a ieșit. Au fost doi ani grei, cu performanțe, ne-au lipsit și atacanții.

Dar important este că am revenit. E o victorie mare, aveam mare nevoie de cele 3 puncte. 3 puncte obținute la sfârșit de an într-un derby sunt benefice înainte de cantonament”, a declarat Valentin Crețu, conform digisport.ro.

Crețu, despre situația sa la FCSB: „Vreau să arăt că mai pot”

Fundașul campioanei își dorește să continue la FCSB atât timp cât va mai putea din punct de vedere fizic. În acest moment, Crețu a spus că poate continua fără probleme să performeze la formația „roș-albastră”.

„Sunt bucuros că am revenit, pentru că am avut probleme. Eu sunt același Valentin Crețu. Vreau să arăt că mai pot.

Îmi fac treaba cât voi fi folosit, cât voi juca. Sunt profesionist și îmi voi da viața pe teren”, a mai spus Valentin Crețu.

