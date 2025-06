„Are perfectă dreptate” Răzvan Marin, după criticile lui Lucescu: „Să muncim mai mult, am ridicat așteptările tuturor”

Răzvan Marin (29 de ani) a reacționat rapid, după ce Mircea Lucescu (79 de ani) a anunțat că dorește să inițieze o reconstrucție a echipei naționale.

Internaționalul român i-a dat dreptate selecționerului.

Mircea Lucescu a vorbit, după victoria cu Cipru, scor 2-0, despre o reconstrucție de care reprezentativa României ar avea nevoie. De asemenea, acesta le-a oferit un ultimatum fotbaliștilor care nu evoluează la echipele de club.

Răzvan Marin, după declarațiile lui Lucescu: „Are dreptate”

Răzvan Marin, unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României, a declarat că fiecare jucător trebuie să muncească mai mult pentru binele naționalei.

„A fost un sezon cu bune și cu rele. Ăsta a fost sezonul, merg înainte, am rămas profesionist în toată perioada asta. M-am antrenat bine și vom vedea ce se va întâmpla în viitor. Nu a fost niciun fel de discuție, domnul selecționer are perfectă dreptate, la echipa națională suntem într-o competiție continuă.

Noi trebuie să muncim mai mult decât am făcut-o, pentru că am ridicat așteptările tuturor. Noi, cei care am fost la European, trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dânsului.

Trebuie să mergem și la Mondial. Suntem acolo, credem până în ultima clipă și vom vedea unde vom fi la finalul calificărilor. Avem și barajul asigurat, dar noi ne gândim în continuare la grupa asta. Nu va fi ușor deloc.

Bosnia și Austria sunt echipe puternice, bune, ne pot bune în dificultate în orice moment. Am arătat și momente bune. Vom vedea ce se va întâmpla la următoarele meciuri”, a declarat Răzvan Marin, citat de gsp.ro.

Răzvan Marin: „Lucescu a încercat să ridice ștacheta”

„Mister a decis (n.r. - ca Rațiu să fie căpitan). Nu era Nicu (n.r. - Stanciu), nu eram nici eu. Așa a decis domnul Lucescu. A fost decizia dânsului și am acceptat-o.

Cred că domnul selecționer doar a încercat să ridice ștacheta, să aducă un plus. Încercăm să asimilăm cât mai mult la fiecare acțiune. Uneori reușim, alteori nu. Sperăm să ajungem la jocul pe care îl dorește domnul Lucescu”, a mai adăugat Marin.

