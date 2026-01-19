„Nu ne putem dezice de ei” Edi Iordănescu, despre Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: „Exponențiali pentru națională! Trebuie susținuți”

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioadele slabe prin care trec Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) la echipa națională.

Cei doi au fost jucători exponențiali ai echipei naționale în mandatul lui Iordănescu.

Fostul selecționer este de părere că Stanciu și Marin vor reveni la forma lor maximă și crede că nu ar trebui ca aceștia să iasă din angrenajul echipei naționale.

Edi Iordănescu: „Nu ne putem dezice de doi jucători atât de importanți”

Tehnicianul consideră că lui Stanciu și Răzvan Marin ar trebui să li se acorde în continuare șanse la echipa națională. Mai mult, Iordănescu a vorbit despre performanțele celor doi din mandatul său.

„Răzvan Marin și Nicu Stanciu au fost doi dintre jucătorii influenți, exponențiali. Doi jucători care au avut un rol foarte important nu doar pe teren, ci și în vestiar. Sunt oameni cu care chiar m-am sfătuit în anumite momente.

Cei doi au contribuit în măsură importantă la performanțele echipei naționale și nu cred că își pot pierde calitatea, valoarea sau caracterul într-un timp atât de scurt.

Ei trebuie susținuți, trebuie să credem în ei. Nu ne putem dezice de doi jucători care au fost decisivi acum puțin timp. Acum mai puțin de doi ani erau decisivi la Euro, marcau și erau printre cei mai buni jucători”, a declarat Edi Iordănescu, la Liga Digisport.

