Planul pentru Europa League Darius Olaru știe ce trebuie să facă FCSB pentru pentru a spera la calificare: „Dacă facem asta, jucăm cu stadionul plin”
Darius Olaru FOTO: Captură eAD
Europa League

Planul pentru Europa League Darius Olaru știe ce trebuie să facă FCSB pentru pentru a spera la calificare: „Dacă facem asta, jucăm cu stadionul plin”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 16:31
  • Darius Olaru (27 de ani) și Mihai Toma (18 ani) au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa #7 a Europa League.
  • Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cei doi fotbaliști sunt de părere că FCSB poate obține un rezultat bun la Zagreb. Campioana are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai putea spera la calificarea în fazele eliminatorii.

Darius Olaru, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: „Este un meci foarte important pentru noi”

Olaru a vorbit despre șansele campioanei în meciul de la Zagreb și a declarat că speră ca FCSB să obțină două victorii din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

„Dacă ne uităm la sezonul pe care l-am avut anul trecut, dacă am lua 4 puncte din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce am depinde de alte rezultate. Eu mi-aș dori să obținem două victorii.

Clar meciul de la Zagreb va fi foarte important pentru noi, dar și pentru ei. Au 7 puncte, noi avem 6. Dacă vom câștiga, ajungem la 9 puncte și jucăm cu Fener, cu un stadion plin.

Ne dorim foarte mult să ajungem în postura asta, să jucăm cu Fenerbahce știind că am câștigat la Zagreb”, a declarat Darius Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga”

Mihai Toma, tânărul mijlocaș de la FCSB, a vorbit și el despre partida din Europa League:

„Urmează un meci la Zagreb, șansele sunt 50-50. Chiar credem că putem să luăm cele 3 puncte acolo. Dinamo Zagre are o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Sunt o echipă care joacă fotbal”, a declarat Mihai Toma.

Dinamo Zagreb europa league Mihai Toma fcsb darius olaru
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
