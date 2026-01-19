Planul pentru Europa League Darius Olaru știe ce trebuie să facă FCSB pentru pentru a spera la calificare: „Dacă facem asta, jucăm cu stadionul plin”

Darius Olaru (27 de ani) și Mihai Toma (18 ani) au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa #7 a Europa League.

Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cei doi fotbaliști sunt de părere că FCSB poate obține un rezultat bun la Zagreb. Campioana are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai putea spera la calificarea în fazele eliminatorii.

Darius Olaru, înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: „Este un meci foarte important pentru noi”

Olaru a vorbit despre șansele campioanei în meciul de la Zagreb și a declarat că speră ca FCSB să obțină două victorii din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

„Dacă ne uităm la sezonul pe care l-am avut anul trecut, dacă am lua 4 puncte din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce am depinde de alte rezultate. Eu mi-aș dori să obținem două victorii.

Clar meciul de la Zagreb va fi foarte important pentru noi, dar și pentru ei. Au 7 puncte, noi avem 6. Dacă vom câștiga, ajungem la 9 puncte și jucăm cu Fener, cu un stadion plin.

Ne dorim foarte mult să ajungem în postura asta, să jucăm cu Fenerbahce știind că am câștigat la Zagreb”, a declarat Darius Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga”

Mihai Toma, tânărul mijlocaș de la FCSB, a vorbit și el despre partida din Europa League:

„Urmează un meci la Zagreb, șansele sunt 50-50. Chiar credem că putem să luăm cele 3 puncte acolo. Dinamo Zagre are o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Sunt o echipă care joacă fotbal”, a declarat Mihai Toma.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport