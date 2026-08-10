Alexi Pitu, sezon distrus Lovitură cruntă pentru UTA: Marele talent al lui Hagi va lipsi 9 luni! Verdictul medicilor

Alexi Pitu (24 de ani), mijlocașul celor de la UTA Arad, va lipsi aproximativ nouă luni după accidentarea suferită în meciul cu Rapid, scor 0-0. Fostul jucător de la Farul a ajuns la formația din Arad la finalul lunii iulie.

Răzvan Oaidă (28 de ani) a suferit și el o accidentare similară.

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Pitu s-a accidentat în minutul 38 al partidei, la o fază în care încerca să-l deposedeze pe Olimpiu Moruțan. Piciorul de sprijin i-a rămas blocat în gazon, iar mijlocașul nu a mai putut continua și a fost înlocuit cu Tzionis.

Lovitură grea pentru UTA: Alexi Pitu va lipsi aproximativ 9 luni

Verdictul a venit după RMN-ul efectuat în weekend, iar sezonul este practic încheiat pentru jucătorul ajuns la UTA în această vară.

„Din păcate, l-am pierdut și pe Pitu. Din ce am vorbit cu medicii, pentru el sezonul este încheiat deja, fiindcă ar urma să stea în recuperare jur de 9 luni.

Urmează să se opereze, după câteva zile în care, din câte ni s-a spus, se mai face o scurtă perioadă de exerciții specifice, ca să fie pregătit piciorul pentru intervenția chirurgicală.

Așa se întâmplă cu jucătorii care n-au jucat prea mult în sezonul precedent. Se pare că doar o lună de pregătire nu este de ajuns să facă față efortului și intensității de competiție”, a declarat Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean.

Problemele arădenilor nu se opresc la accidentarea lui Pitu. Răzvan Oaidă, transferat și el în această vară, a suferit o accidentare similară la un antrenament înaintea meciului cu FC Voluntari.

Primul diagnostic indică tot o ruptură de ligament încrucișat, iar mijlocașul urmează să mai efectueze un RMN. Meszar susține însă că șansele ca verdictul să fie diferit sunt foarte mici.

Oaidă ajunsese la UTA în această vară, după despărțirea de Universitatea Cluj.

Ne afectează foarte mult aceste două pierderi. Fiindcă nu sunt pentru o lună-două, ci pentru tot sezonul. Acum trebuie să mai căutăm soluții, să mai aducem jucători acolo, la mijloc. Mai ales în fața apărării, unde ii avem doar pe Odada și pe Mino Sota. Pe lateral mai avem soluții, dar pentru postul de închizător chiar trebuie să mai aducem pe cineva. Alexandru Meszar, conducător UTA Arad

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