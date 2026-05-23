Alerta Ebola! Naționala amenințată! Condiția pentru ca jucătorii RD Congo să poată intra în SUA la Mondial. Riscă interdicția!
Unui congolez i se verifică temperatura. Foto: Imago
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 16:35
  • Naționala congoleză a fost avertizată de directorul grupului de lucru al Casei Albe pentru Mondial că riscă să nu fie primită în Statele Unite dacă nu respectă izolarea obligatorie înaintea turneului final, din cauza epidemiei de Ebola.

Un focar de Ebola a provocat peste 130 de decese și au fost confirmate 600 de cazuri în Republica Democrată Congo.

O epidemie care pune în pericol inclusiv prezența echipei naționale la Campionatul Mondial.

19 zile
mai sunt până la startul turneului final din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie 2026)

Naționala RD Congo nu se mai duce la Kinshasa. Două amicale în Europa

Autoritățile din Statele Unite au interzis, timp de 30 de zile, intrarea tuturor străinilor care vin din Congo și au stat acolo în ultimele trei săptămâni.

Cu toți cei 26 de jucători evoluând în afara țării, selecționata lui Sebastien Desabre a anulat un minicantonament de trei zile în capitala Kinshasa și despărțirea de fani, acasă.

Internaționalul congolez Axel Tuanzebe (prim-plan, la Cupa Africii), jucătorul lui Burnley. Foto: Imago

S-a mutat în Europa pentru un stagiu de pregătire și două meciuri amicale, cu Danemarca (3 iunie, Liege/Belgia) și Chile (9 iunie, Marbella/Spania).

Jucătorii Congo, 21 de zile la izolare. La fel, toate persoanele venite din țară

Andrew Giuliani, directorul grupului de lucru al Casei Albe pentru Mondial, a avertizat că toți jucătorii, membrii delegației și fanii trebuie să se izoleze 21 de zile pentru a putea pătrunde pe teritoriul american. Altfel, riscă să rateze competiția!

„Am fost foarte clari față de Congo că trebuie să mențină integritatea bulei lor timp de 21 de zile înainte de a putea veni la Houston, pe 11 iunie”, a declarat el, potrivit ESPN.

„De asemenea, am transmis guvernului Congo că trebuie să mențină acea bulă, altfel riscă să nu poată călători în Statele Unite”.

Dacă vor veni și alte persoane, acestea trebuie să aibă o bulă separată de echipă. Dacă ajung aici și prezintă simptome, întreaga echipă riscă să nu poată concura la Cupa Mondială Andrew Giuliani

RD Congo joacă împotriva lui Ronaldo în grupă

„Leoparzii” fac parte din grupa K la turneul final. Joacă în prima fază în SUA și Mexic.

  • 17 iunie, cu Portugalia (Houston). 
  • 23 iunie, cu Columbia (Guadalajara).
  • 27 iunie, cu Uzbekistan (Atlanta). 

