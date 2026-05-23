Ngezana rupe tăcerea  De ce a refuzat vehement să se opereze: „Asta le-am spus celor din club” 
Siyabonga Ngezana FOTO: Sport Pictures
Superliga

Ngezana rupe tăcerea De ce a refuzat vehement să se opereze: „Asta le-am spus celor din club”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 16:38
  • Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a explicat pentru presa din Africa de Sud care au fost motivele pentru care a refuzat să se opereze.

Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ngezana nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al Africii de Sud pentru turneul final din această vară.

LPF vrea schimbarea regulii U21 Justin Ștefan, mesaj pentru FRF: „Trebuie regândită. Nu am produs performanță”
Citește și
LPF vrea schimbarea regulii U21 Justin Ștefan, mesaj pentru FRF: „Trebuie regândită. Nu am produs performanță”
Citește mai mult
LPF vrea schimbarea regulii U21 Justin Ștefan, mesaj pentru FRF: „Trebuie regândită. Nu am produs performanță”

De ce nu s-a operat Ngezana: „Nu a fost o problemă majoră”

Stoperul sud-african a vorbit cu jurnaliștii din țara sa și a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat vehement o intervenție chirurgicală.

„Accidentarea mea nu a fost o problemă majoră, care să necesite o intervenție chirurgicală, este ceva ce poate aștepta puțin timp, pentru că dacă fac operația acum, recuperarea va dura mult timp.

Îmi respect foarte mult clubul, iar refuzul a venit dintr-un punct de vedere pozitiv. A trebuit să mă odihnesc puțin ca să îmi revin, deoarece jucasem multe meciuri fără pauză.

Am mers la Cupa Africii și am continuat să joc multe meciuri, am avut și multe accidentări în echipă, așa că problema a fost programul încărcat, de aceea am avut o mică problemă cu genunchiul. Am făcut un tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea fi o problemă mare în viitor, de aceea au vrut să mă opereze, așa că am zis: «Nu, hai să-l tratăm mai întâi, apoi să vedem dacă pe viitor continuă să apară, apoi putem lua în considerare operația», dar acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, a declarat Ngezana pentru farpost.co.za.

Mihai Stoica, despre refuzul lui Ngezana: „Un caz unic”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB vorbea la jumătatea lunii februarie despre încăpățânarea lui Ngezana de a nu se opera și spunea că nu a mai întâlnit un astfel de comportament.

„Ngezana trage de timp. Tot speră să scape de operație. Lucrurile n-au cum să meargă spre bine la el. Dacă nu înțelege, noi nu putem să-l obligăm să se opereze. Când se va antrena și nu se va mai feri de contacte, probabil că i se va bloca piciorul și va ajunge la operație. Pierde timp.

Dacă mă întrebi pe mine, prezența lui la Mondial e compromisă total. El nu va putea să joace. I-am explicat foarte clar, el nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează. Este decizia pe care a luat-o el.

El are o leziune de menisc și nu poate fi reparată antrenându-te la sală, pentru că la un moment dat meniscul se rupe.

I-a explicat staff-ul medical și nu numai. Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca. E un caz unic de când sunt eu în fotbal.

I-am explicat că are o vârstă, nu s-a accidentat niciodată, e normal să fie reținut, dar nu are nicio șansă. Ce pot să fac?”, explica MM Stoica la acel moment.

Citește și

Răducanu, contra curentului Emma a refuzat protestul la Roland Garros: „De ce nu aș vrea să vorbesc cu voi mai mult de 15 minute?”. A vorbit 11😄
Tenis
15:12
Răducanu, contra curentului Emma a refuzat protestul la Roland Garros: „De ce nu aș vrea să vorbesc cu voi mai mult de 15 minute?”. A vorbit 11😄
Citește mai mult
Răducanu, contra curentului Emma a refuzat protestul la Roland Garros: „De ce nu aș vrea să vorbesc cu voi mai mult de 15 minute?”. A vorbit 11😄
Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester
Campionate
15:10
Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester
Citește mai mult
Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
accidentare liga 1 operatie africa de sud fcsb siyabonga ngezana
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share