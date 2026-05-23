Ngezana rupe tăcerea  De ce a refuzat vehement să se opereze: „Asta le-am spus celor din club” 

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a explicat pentru presa din Africa de Sud care au fost motivele pentru care a refuzat să se opereze.

Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ngezana nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al Africii de Sud pentru turneul final din această vară.

De ce nu s-a operat Ngezana: „Nu a fost o problemă majoră”

Stoperul sud-african a vorbit cu jurnaliștii din țara sa și a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat vehement o intervenție chirurgicală.

„Accidentarea mea nu a fost o problemă majoră, care să necesite o intervenție chirurgicală, este ceva ce poate aștepta puțin timp, pentru că dacă fac operația acum, recuperarea va dura mult timp.

Îmi respect foarte mult clubul, iar refuzul a venit dintr-un punct de vedere pozitiv. A trebuit să mă odihnesc puțin ca să îmi revin, deoarece jucasem multe meciuri fără pauză.

Am mers la Cupa Africii și am continuat să joc multe meciuri, am avut și multe accidentări în echipă, așa că problema a fost programul încărcat, de aceea am avut o mică problemă cu genunchiul. Am făcut un tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea fi o problemă mare în viitor, de aceea au vrut să mă opereze, așa că am zis: «Nu, hai să-l tratăm mai întâi, apoi să vedem dacă pe viitor continuă să apară, apoi putem lua în considerare operația», dar acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, a declarat Ngezana pentru farpost.co.za.

Mihai Stoica, despre refuzul lui Ngezana: „Un caz unic”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB vorbea la jumătatea lunii februarie despre încăpățânarea lui Ngezana de a nu se opera și spunea că nu a mai întâlnit un astfel de comportament.

„Ngezana trage de timp. Tot speră să scape de operație. Lucrurile n-au cum să meargă spre bine la el. Dacă nu înțelege, noi nu putem să-l obligăm să se opereze. Când se va antrena și nu se va mai feri de contacte, probabil că i se va bloca piciorul și va ajunge la operație. Pierde timp.

Dacă mă întrebi pe mine, prezența lui la Mondial e compromisă total. El nu va putea să joace. I-am explicat foarte clar, el nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează. Este decizia pe care a luat-o el.

El are o leziune de menisc și nu poate fi reparată antrenându-te la sală, pentru că la un moment dat meniscul se rupe.

I-a explicat staff-ul medical și nu numai. Și noi, și colegii, toți i-am explicat, dar el crede că va juca. E un caz unic de când sunt eu în fotbal.

I-am explicat că are o vârstă, nu s-a accidentat niciodată, e normal să fie reținut, dar nu are nicio șansă. Ce pot să fac?”, explica MM Stoica la acel moment.

