Avere colosală  Ei sunt cei mai bogați investitori din fotbalul românesc 
Frații Pavăl FOTO: Facebook
Diverse

Avere colosală Ei sunt cei mai bogați investitori din fotbalul românesc

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 16:08
  • Frații Pavăl, investitori ai clubului de ligă secundă FC Bacău, continuă să își ridice capitalul prin diverse investiții, după ce au făcut ca Dedeman să fie unul dintre cele mai de succes branduri din România.

FC Bacău, echipa patronată de cei doi afaceriști, a jucat în acest sezon în play-out-ul ligii secunde.

 „Dacă îi suspendă, ne vom judeca!” Avocatul jucătorilor din naționala de volei a României: „Nu se vor antrena până nu se va ajunge la o soluție”
Citește și
„Dacă îi suspendă, ne vom judeca!” Avocatul jucătorilor din naționala de volei a României: „Nu se vor antrena până nu se va ajunge la o soluție”
Citește mai mult
 „Dacă îi suspendă, ne vom judeca!” Avocatul jucătorilor din naționala de volei a României: „Nu se vor antrena până nu se va ajunge la o soluție”

Pavăl Holding, creștere importantă în ultimul an

Pavăl Holding, societatea deținută de frații Pavăl a înregistrat venituri de 2,6 miliarde de lei, creștere importantă față de cele 1,8 miliarde înregistrate în anul precedent, potrivit profit.ro.

După ce au transformat brandul Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din țara noastră, frații Pavăl și-au diversificat investițiile, sectorul imobiliar fiind cel în care s-au investit cele mai mari sume.

Recent, afaceriștii originari din Bacău au semnat un contract pentru preluarea magazinelor Carrefour în România.

De asemenea, au încheiat cea mai mare tranzacție a anului 2022 și totodată cea mai mare tranzacție imobiliară înregistrată vreodată în România prin achiziția de birouri al CA Immo, pentru suma de 377 de milioane de euro.

  • 200 de milioane pentru complexul de birouri The Bridge
  • 120 de milioane pentru complexul The Office din Cluj-Napoca
  • 90 de milioane pentru prima clădire de birouri din complexul U Center din capitală
  • 50 de milioane pentru complexul Dacia One din București

Odată cu toate aceste achiziții, frații Pavăl sunt pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari proprietari de spații de birouri din România.

În ce domenii au investit frații Pavăl

În afară de investițiile în domeniul imobiliar, frații Pavăl au mai investit sume importante în următoarele domenii: construcții, industrie (n.r. - companiile Alro și Conpet), energie, viticultură, fonduri de investiții, piața colectării de deșeuri, transport fluvial, sănătate, auto și agricultură.

Finanțatorii de la FC Bacău se pregătesc în aceste momente de a deschide și primul ansamblu rezidențial. Acesta a fost construit la Bacău, în cartierul Șerbănești. De asemenea, tot acolo frații Pavăl construiesc și Dedeman Campus, un centru comercial de amploare.

De asemenea, aceștia au restaurat casa negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Capitalei. Pentru a achiziționa imobilul au plătit aproximativ 5 milioane de euro, urmând ca acolo să fie următorul sediu al Pavăl Holding, potrivit sursei citate.

Citește și

Ironie pentru rivali  Mesajul ultrașilor lui CFR Cluj, la partida cu FC Argeș: „V-am mai zis-o o dată”
Superliga
14:17
Ironie pentru rivali Mesajul ultrașilor lui CFR Cluj, la partida cu FC Argeș: „V-am mai zis-o o dată”
Citește mai mult
Ironie pentru rivali  Mesajul ultrașilor lui CFR Cluj, la partida cu FC Argeș: „V-am mai zis-o o dată”
Scandal diplomatic la Cupa Mondială 2026 Vize blocate, măsuri extreme de securitate în SUA și apeluri la boicot cu o trei săptămâni înainte de start
Campionatul Mondial
14:05
Scandal diplomatic la Cupa Mondială 2026 Vize blocate, măsuri extreme de securitate în SUA și apeluri la boicot cu o trei săptămâni înainte de start
Citește mai mult
Scandal diplomatic la Cupa Mondială 2026 Vize blocate, măsuri extreme de securitate în SUA și apeluri la boicot cu o trei săptămâni înainte de start

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
liga 2 investitii fratii paval fc bacau
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share