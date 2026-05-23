Avere colosală  Ei sunt cei mai bogați investitori din fotbalul românesc 

Frații Pavăl, investitori ai clubului de ligă secundă FC Bacău, continuă să își ridice capitalul prin diverse investiții, după ce au făcut ca Dedeman să fie unul dintre cele mai de succes branduri din România.

FC Bacău, echipa patronată de cei doi afaceriști, a jucat în acest sezon în play-out-ul ligii secunde.

Pavăl Holding, creștere importantă în ultimul an

Pavăl Holding, societatea deținută de frații Pavăl a înregistrat venituri de 2,6 miliarde de lei, creștere importantă față de cele 1,8 miliarde înregistrate în anul precedent, potrivit profit.ro.

După ce au transformat brandul Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din țara noastră, frații Pavăl și-au diversificat investițiile, sectorul imobiliar fiind cel în care s-au investit cele mai mari sume.

Recent, afaceriștii originari din Bacău au semnat un contract pentru preluarea magazinelor Carrefour în România.

De asemenea, au încheiat cea mai mare tranzacție a anului 2022 și totodată cea mai mare tranzacție imobiliară înregistrată vreodată în România prin achiziția de birouri al CA Immo, pentru suma de 377 de milioane de euro.

200 de milioane pentru complexul de birouri The Bridge

120 de milioane pentru complexul The Office din Cluj-Napoca

90 de milioane pentru prima clădire de birouri din complexul U Center din capitală

50 de milioane pentru complexul Dacia One din București

Odată cu toate aceste achiziții, frații Pavăl sunt pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari proprietari de spații de birouri din România.

În ce domenii au investit frații Pavăl

În afară de investițiile în domeniul imobiliar, frații Pavăl au mai investit sume importante în următoarele domenii: construcții, industrie (n.r. - companiile Alro și Conpet), energie, viticultură, fonduri de investiții, piața colectării de deșeuri, transport fluvial, sănătate, auto și agricultură.

Finanțatorii de la FC Bacău se pregătesc în aceste momente de a deschide și primul ansamblu rezidențial. Acesta a fost construit la Bacău, în cartierul Șerbănești. De asemenea, tot acolo frații Pavăl construiesc și Dedeman Campus, un centru comercial de amploare.

De asemenea, aceștia au restaurat casa negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Capitalei. Pentru a achiziționa imobilul au plătit aproximativ 5 milioane de euro, urmând ca acolo să fie următorul sediu al Pavăl Holding, potrivit sursei citate.

