„Nu este ușor”  Bogdan Stancu, despre seria neagră a lui Mirel Rădoi de la Gaziantep: „De asta a avut acele rezultate” 

Bogdan Stancu (38 de ani), fostul atacant al echipei naționale și fotbalist cu multă experiență în prima ligă din Turcia, a comentat situația lui Mirel Rădoi (45 de ani).

După ce a ajuns la Gaziantep, Mirel Rădoi nu a reușit să obțină nici măcar un punct în prima ligă din Turcia, având în acest moment patru înfrângeri în tot atâtea meciuri pe banca turcilor.

Bogdan Stancu, despre situația lui Mirel Rădoi: „Nu este ușor”

„Motanul” este de părere că seria neagră a lui Rădoi la Gaziantep se datorează lipsei de presiune pe care o au jucătorii în aceste momente, echipa fiind fără obiectiv în acest final de sezon.

„Mirel Rădoi a primit o ofertă foarte bună de la Gaziantep. Campionatul Turciei este unul puternic, nu este ușor. Mirel este, totuși, un tip inteligent și un antrenor foarte bun.

A ajuns și spre sfârșitul campionatului, când Gaziantep nu mai avea emoții că ar putea retrograda și, practic, nu mai avea obiective.

De asta poate și relaxarea jucătorilor și rezultatele avute. Sunt convins că va face o treabă bună acolo în sezonul viitor.

Din câte știu eu, Gaziantep este un club stabil, care beneficiază de condiții bune. Nu știu nimic despre faptul că ar avea probleme financiare”, a declarat Bogdan Stancu, potrivit digisport.ro.

75 de goluri a marcat Bogdan Stancu în prima ligă din Turcia

De-a lungul timpului, Bogdan Stancu a jucat la mai multe cluburi din Turcia, atât din prima, cât și din a doua ligă.

Cluburile din Turcia la care a jucat Bogdan Stancu:

Genclerbirligi: 157 de meciuri, 61 de goluri, 23 de pase decisive

157 de meciuri, 61 de goluri, 23 de pase decisive Orduspor: 65 de meciuri, 21 de goluri, 6 pase de go

65 de meciuri, 21 de goluri, 6 pase de go Bursaspor: 53 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol

53 de meciuri, 8 goluri, 3 pase de gol Galatasaray: 16 meciuri, 3 goluri, 2 pase de gol

16 meciuri, 3 goluri, 2 pase de gol Eyupspor: 14 meciuri, 3 goluri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport