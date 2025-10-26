Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta , promite un spectacol pe cinste  
Real Madrid – FC Barcelona, confruntarea așteptată de toată planeta, promite un spectacol pe cinste

alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 09:34
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 09:38
  • Real Madrid o va găzdui pe FC Barcelona, eterna rivală, într-o partidă ce se anunță extrem de spectaculoasă.
  • Real Madrid și FC Barcelona se vor întâlni astăzi, de la ora 17:15, ora României, pe Santiago Bernabeu din Madrid.

Despărțite de doar două puncte în fruntea clasamentului din La Liga, cei doi granzi ai Spaniei dispută un meci cu o încărcătură imensă, ce promite un spectacol fotbalist pe măsură.

Tot ce trebuie să știi înainte de Real Madrid – FC Barcelona

„Galacticii” ocupă prima poziție în La Liga, cu 24 de puncte strânse după 9 etape disputate (V8, Î1), având un avans de doar două puncte în fața campioanei în exercițiu (V7, E1, Î1).

Ambele formații vin după victorii în ultima etapă de Liga Campionilor. Madrilenii au câștigat în fața lui Juventus Torino, scor 1-0, în timp ce Barcelona a triumfat în fața lui Olympiacos, scor 6-1.

Real Madrid și Barcelona au cele mai bune ofensive din campionat, cu 20 de goluri, respectiv 24 înscrise în doar 9 meciuri disputate. Totuși, apărările celor doi granzi din La Liga au fost destul de fragile, încasând 9, respectiv 10 goluri. Astfel, ne putem aștepta la un meci cu multe goluri de ambele părți, așa cum am avut și în trecut.

Xabi Alonso nu se va putea baza pe David Alba și Antonio Rudiger, în timp ce Hansi Flick are o listă de absențe mult mai lungă: Joan Garcia, Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Ter Stegen nu vor juca, în timp ce Lamine Yamal revine după o accidentare, iar Raphinha este incert.

Ce pariem pe Real Madrid – FC Barcelona

Winner oferă cote de pariuri atât pre-meci, cât și live pentru El Clasico. De altfel, Ultra Cota este disponibilă. 1.94 este cota pe care Real Madrid o are pentru victorie, în timp ce Barcelona are cota 3.25. Rezultatul de egalitate are cota 4.33.

Cotele pe marcatori sunt următoarele:

  • Kylian Mbappe să marcheze oricând – cota 1.65;
  • Lamine Yamal să marcheze oricând – cota 2.80;
  • Marcus Rashford să marcheze oricând – cota 3.00;
  • Jude Bellingham să marcheze oricând – cota 3.05;

