Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”
Claudiu Niculescu și Florentin Petre/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 10:27
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 10:28
  • Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru gesturile sale de la finalul meciurilor cu Unirea Slobozia (1-0) și Rapid (1-2).

După meciul cu Unirea Slobozia, Claudiu Niculescu, fost jucător al lui Dinamo și actual antrenor al ialomițenilor, s-a dus la fani să salute galeria, iar Florentin Petre a intervenit și l-a forțat să participe la scandările fanilor, care vizau rivala Steaua.

De asemenea, în partida cu Hermannstadt din Cupă (2-0), Florentin Petre s-a alăturat anumitor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor.

Ulterior, la finalul derby-ul cu Rapid (1-2), Petre a scandat din nou împotriva giuleștenilor, care au sesizat Comisia de Disciplină.

„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Citește și
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Citește mai mult
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar

Florentin Petre: „Îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă”

Luni, „Piticul” a trebuit să dea explicații Comisiei de Disciplină pentru acțiunile sale.

Acesta s-a prezentat la sediul FRF alături de Bogdan Alecu și Ștefan Știucă, ofițerul de presă și crainicul de la Dinamo, dar și de președintele clubului Andrei Nicolescu.

După ce a fost audiat, Petre și-a făcut mea culpa și a anunțat că de acum încolo va fi mult mai atent la acțiunile sale.

„Am fost întrebat despre lucrurile pe care le-am făcut după meci și am conștientizat situația. Este un lucru normal ca noi, mai ales legendele sau foștii fotbaliști, să fim exemple pentru tot ceea ce înseamnă copiii și doamnele din tribună.

Vă spun sincer că au avut perfectă dreptate și, din acest moment, îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă.

Nu știm (n.r. - ce a decis Comisia de Disciplină). Noi am venit doar la comisie și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor.

Ținând cont că este prima dată când particip la o astfel de comisie, nu știu ce suspendare mi se va pronunța.

Din greșelile pe care le facem trebuie să învățăm anumite lucruri. Noi trebuie să fim exemplele pe care să le oferim copiilor noștri, doamnelor și domnișoarelor care vin în tribună.

El (n.r. - Andrei Nicolescu) a venit în calitate de președinte, a venit pentru a fi împreună ca un grup. Asta înseamnă să fii o familie, să fii un club mare: trebuie să îți aperi familia”, a declarat Florentin Petre, citat de sport.ro.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Citește și

„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Campionate
09:31
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Citește mai mult
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Campionate
09:01
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Citește mai mult
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF comisia de disciplina Florentin Petre dinamo Unirea Slobozia
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share