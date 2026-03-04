Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate”

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru gesturile sale de la finalul meciurilor cu Unirea Slobozia (1-0) și Rapid (1-2).

După meciul cu Unirea Slobozia, Claudiu Niculescu, fost jucător al lui Dinamo și actual antrenor al ialomițenilor, s-a dus la fani să salute galeria, iar Florentin Petre a intervenit și l-a forțat să participe la scandările fanilor, care vizau rivala Steaua.

De asemenea, în partida cu Hermannstadt din Cupă (2-0), Florentin Petre s-a alăturat anumitor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor.

Ulterior, la finalul derby-ul cu Rapid (1-2), Petre a scandat din nou împotriva giuleștenilor, care au sesizat Comisia de Disciplină.

Florentin Petre: „Îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă”

Luni, „Piticul” a trebuit să dea explicații Comisiei de Disciplină pentru acțiunile sale.

Acesta s-a prezentat la sediul FRF alături de Bogdan Alecu și Ștefan Știucă, ofițerul de presă și crainicul de la Dinamo, dar și de președintele clubului Andrei Nicolescu.

După ce a fost audiat, Petre și-a făcut mea culpa și a anunțat că de acum încolo va fi mult mai atent la acțiunile sale.

„Am fost întrebat despre lucrurile pe care le-am făcut după meci și am conștientizat situația. Este un lucru normal ca noi, mai ales legendele sau foștii fotbaliști, să fim exemple pentru tot ceea ce înseamnă copiii și doamnele din tribună.

Vă spun sincer că au avut perfectă dreptate și, din acest moment, îmi voi limita orice acțiune care poate crea o imagine negativă.

Nu știm (n.r. - ce a decis Comisia de Disciplină). Noi am venit doar la comisie și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor.

Ținând cont că este prima dată când particip la o astfel de comisie, nu știu ce suspendare mi se va pronunța.

Din greșelile pe care le facem trebuie să învățăm anumite lucruri. Noi trebuie să fim exemplele pe care să le oferim copiilor noștri, doamnelor și domnișoarelor care vin în tribună.

El (n.r. - Andrei Nicolescu) a venit în calitate de președinte, a venit pentru a fi împreună ca un grup. Asta înseamnă să fii o familie, să fii un club mare: trebuie să îți aperi familia”, a declarat Florentin Petre, citat de sport.ro.

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport