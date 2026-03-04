A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”
Adama Traore FOTO: IMAGO
Campionate

A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 10:34
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 10:34
  • Nuno Espirito Santo (52 de ani), antrenorul lui West Ham, i-a interzis lui Adama Traore (30 de ani) să mai ridice greutăți în sala de forță.

Motivul pentru care tehnicianul portughez i-a limitat lui Adama Traore accesul la sala de forță este reprezentat de actuala sa formă fizică, una demnă de invidiat.

Nuno Espirito Santo consideră că Traore are deja un corp ieșit din comun, iar dacă va continua să ridice de greutăți ar putea apărea anumite probleme fizice.

„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Citește și
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”
Citește mai mult
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit”

Nuno Espirito Santo i-a interzis lui Adama Traore să mai ridice greutăți: „Trebuie să înțeleagă asta”

Despre decizia în privința lui Adama Traore, Nuno Espirito Santo a declarat:

„Fizicul lui este incredibil, este ceva genetic și ar trebui să evite sala de forță. I-am spus să stea departe de ea. Este unul dintre lucrurile pe care cred că trebuie să le înțeleagă. Are deja suficientă greutate.

Va face exerciții preventive în sală, dar nu va mai ridica greutăți. De exemplu, Airidas Golambeckis (n.r. - unul dintre juniorii din lotul lui West Ham) petrece ore întregi la sală pentru că trebuie să pună masă musculară.

El este cel care are nevoie de niște mușchi, pe când în cazul lui Traore, situația este inversă”, a declarat Nuno Espirito Santo, conform sport.es.

Recent, Adama Traore a declarat că nu își lucrează forma fizică în sala de forță, totul fiind de natură genetică.

Antrenamentele mele la sală sunt ghidate de antrenorul meu personal. Nu ridic greutăți, genetica mea este așa și face ca mușchii mei să crească foarte repede. Fiecare trebuie să se adapteze la ceea ce funcționează cel mai bine pentru el. Adama Traore

Adama Traore și Nuno Espirito Santo au lucrat în trecut la Wolverhampton, formație la care fotbalistul spaniol s-a făcut remarcat.

Nuno Espirito Santo: „Nu există mulți jucători precum Traore”

Transferat în această iarnă de la Fulham pentru 2,3 milioane de euro, Adama Traore nu s-a impus ca titular la gruparea londoneză, el fiind folosit în „primul 11” la o singură partidă, cea cu Burton din Cupa Angliei.

Totuși, Nuno Espirito Santo a vorbit despre importanța acestuia în echipă:

„Trebuie să ne dăm seama că fotbaliștii care nu joacă sunt extrem de importanți pentru noi în ceea ce privește pregătirea și opțiunile pentru meciul în sine.

Traore este unic. Nu există mulți jucători în fotbalul mondial cu abilitățile, viteza și priceperea lui în situații unu-la-unu. Este un talent de care trebuie să profităm, dar va dura ceva timp, pentru că trebuie să se adapteze.

Trebuie să înțeleagă multe lucruri din dinamica echipei, dar și-a dovedit valoarea, nu doar la Wolves, ci și la echipa națională a Spaniei nu cu mult timp în urmă. Deci vorbim despre un jucător de top.

Cred că grupul l-a acceptat foarte bine. A adus o energie nouă echipei. Am încercat să-l ajutăm în fiecare zi. Dar, bineînțeles, are doi jucători înaintea lui aflați în vârf de formă.

Traoré este suficient de răbdător pentru a înțelege că șansa lui va veni”, a mai spus Nuno Espirito Santo.

Citește și

Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Superliga
19:04
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Citește mai mult
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premier League west ham united nuno espirito santo adama traore sala de forta
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share