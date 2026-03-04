A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă”

Nuno Espirito Santo (52 de ani), antrenorul lui West Ham, i-a interzis lui Adama Traore (30 de ani) să mai ridice greutăți în sala de forță.

Motivul pentru care tehnicianul portughez i-a limitat lui Adama Traore accesul la sala de forță este reprezentat de actuala sa formă fizică, una demnă de invidiat.

Nuno Espirito Santo consideră că Traore are deja un corp ieșit din comun, iar dacă va continua să ridice de greutăți ar putea apărea anumite probleme fizice.

Nuno Espirito Santo i-a interzis lui Adama Traore să mai ridice greutăți: „Trebuie să înțeleagă asta”

Despre decizia în privința lui Adama Traore, Nuno Espirito Santo a declarat:

„Fizicul lui este incredibil, este ceva genetic și ar trebui să evite sala de forță. I-am spus să stea departe de ea. Este unul dintre lucrurile pe care cred că trebuie să le înțeleagă. Are deja suficientă greutate.

Va face exerciții preventive în sală, dar nu va mai ridica greutăți. De exemplu, Airidas Golambeckis (n.r. - unul dintre juniorii din lotul lui West Ham) petrece ore întregi la sală pentru că trebuie să pună masă musculară.

El este cel care are nevoie de niște mușchi, pe când în cazul lui Traore, situația este inversă”, a declarat Nuno Espirito Santo, conform sport.es.

Recent, Adama Traore a declarat că nu își lucrează forma fizică în sala de forță, totul fiind de natură genetică.

Antrenamentele mele la sală sunt ghidate de antrenorul meu personal. Nu ridic greutăți, genetica mea este așa și face ca mușchii mei să crească foarte repede. Fiecare trebuie să se adapteze la ceea ce funcționează cel mai bine pentru el. Adama Traore

Adama Traore și Nuno Espirito Santo au lucrat în trecut la Wolverhampton, formație la care fotbalistul spaniol s-a făcut remarcat.

Nuno Espirito Santo: „Nu există mulți jucători precum Traore”

Transferat în această iarnă de la Fulham pentru 2,3 milioane de euro, Adama Traore nu s-a impus ca titular la gruparea londoneză, el fiind folosit în „primul 11” la o singură partidă, cea cu Burton din Cupa Angliei.

Totuși, Nuno Espirito Santo a vorbit despre importanța acestuia în echipă:

„Trebuie să ne dăm seama că fotbaliștii care nu joacă sunt extrem de importanți pentru noi în ceea ce privește pregătirea și opțiunile pentru meciul în sine.

Traore este unic. Nu există mulți jucători în fotbalul mondial cu abilitățile, viteza și priceperea lui în situații unu-la-unu. Este un talent de care trebuie să profităm, dar va dura ceva timp, pentru că trebuie să se adapteze.

Trebuie să înțeleagă multe lucruri din dinamica echipei, dar și-a dovedit valoarea, nu doar la Wolves, ci și la echipa națională a Spaniei nu cu mult timp în urmă. Deci vorbim despre un jucător de top.

Cred că grupul l-a acceptat foarte bine. A adus o energie nouă echipei. Am încercat să-l ajutăm în fiecare zi. Dar, bineînțeles, are doi jucători înaintea lui aflați în vârf de formă.

Traoré este suficient de răbdător pentru a înțelege că șansa lui va veni”, a mai spus Nuno Espirito Santo.

