Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”

Issouf Macalou (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a „înțepat-o” pe FCSB, înaintea duelului direct din ultima etapă a sezonului regulat.

FCSB - U Cluj se joacă sâmbătă, 7 martie, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După victoria cu Hermannstadt, scor 2-1, în sferturile Cupei României, atacantul ivorian, cel care a marcat golul victoriei pentru U, a atacat-o pe FCSB.

Issouf Macalou: „Suntem în play-off și lăsăm lumea să vorbească”

Prezent la flash-interviul de după meciul cu Hermannstadt, Macalou a vorbit despre calificarea în semifinalele Cupei, dar și despre accederea în play-off. El a atacat-o pe FCSB, după ce campioana a rămas în afara TOP 6.

„Am fost foarte, foarte fericit, pentru că a fost foarte important să câștigăm acest meci. Cred că am început prost, dar pas cu pas am început să jucăm mai bine, și asta e cel mai important.

Este calitatea mea când sunt unu contra unu, știu că pot trece de adversar și să dau genul asta de gol, am calitatea să fac genul ăsta de acțiune și sunt foarte fericit.

Este o foarte bună performanță pentru club, e foarte important pentru noi că am ajuns în semifinală. Mergem în play-off și jucăm pentru ambele trofee, Cupa și SuperLiga.

Lăsăm lumea să vorbească încă de la începutul sezonului, toată lumea vorbește. Ei credeau că noi suntem echipa mai slabă (n.r. - FCSB), dar acum suntem în play-off și lăsăm lumea să vorbească”, a declarat Issouf Macalou, conform digisport.ro.

33 de meciuri a jucat Macalou pentru U Cluj în acest sezon. A marcat șase goluri

Vreau să câștigăm orice competiție în care jucăm, asta e mentalitatea corectă dacă vrem să facem ceva la sfârșitul sezonului. Issouf Macalou, atacant U Cluj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport