Internauții n-au iertat-o pe Real Madrid FOTO: Cele mai tari memeuri, după succesul lui Getafe, pe „Bernabeu”

REAL MADRID - GETAFE 0-1. Eșecul echipei lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), acasă, în fața formației antrenate de Jose Bordalas (61 de ani) a fost intens speculat de microbiști, pe social media.

Eșecul echipei lui Alvaro Arbeloa (43 de ani), acasă, în fața formației antrenate de Jose Bordalas (61 de ani) a fost intens speculat de microbiști, pe social media. Cele mai tari glume, mai jos.

Singurul gol al partidei de pe „Santiago Bernabeu” a fost marcat în minutul 39, de Martin Satriano.

Cele mai tari memeuri, după Real Madrid - Getafe 0-1

După meci, pe social media, au curs glumele. În galeria de mai jos, câteva dintre memeurile create de microbiști.

Meciul n-a fost lipsit de momente tensionate, iar în ultimele secunde arbitrul Alejandro Muniz Ruiz a arătat două cartonașe roșii: unul pentru Mastantuono, în minutul 90+5, celălalt pentru Liso, în minutul 90+7.

La final, Nyom a vrut să celebreze succesul în fața lui Vinicius, s-a iscat o încăierare, dar membri ai ambelor echipe au intervenit și situația nu a degenerat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport