Real Madrid, eșec în La Liga Getafe a dat lovitura pe „Bernabeu”, Mastantuono, eliminat după un comentariu jignitor la adresa arbitrului. Ce i-a spus

Real Marid a pierdut surprinzător cu Getafe, scor 0-1, în etapa #26 din La Liga.

Elevii lui Alvaro Arbeloa (43 de ani) au cedat puncte prețioase în cursa pentru titlu și au ajuns la patru lungimi în spatele liderului Barcelona.

Deși gazdele au pus presiune și au forțat egalarea pe tot parcursul reprizei secunde, Getafe a rezistat și și-a conservat avantajul obținut înainte de pauză.

Real Madrid - Getafe 0-1 . Elevii lui Arbeloa pierd puncte importante în lupta la titlu din La Liga

Real Madrid a amenințat poarta adversă încă din primele minute prin acțiunile lui Vinicius Junior și Arda Guler.

În ciuda începutului energic al gazdelor, echipa antrenată de Jose Bordalas a marcat prima în minutul 38, când Martin Satriano a finalizat faza cu un șut spectaculos, expediat direct în vinclul porții.

Atmosfera s-a încins pe final. În minutul 90+5, Franco Mastantuono a fost eliminat direct, după o replică la adresa arbitrului, pe care a repetat-o:

Jucătorul i-ar fi adresat arbitrului Muniz Ruiz replica: „Ce rușine, ce rușine nenorocită!”, potrivit as.com.

Conform Codului Disciplinar al RFEF, astfel de comportamente se sancționează cu o suspendare între două și trei meciuri, ceea ce îl va ține pe Mastantuono departe de teren în La Liga până la derby-ul cu Atlético Madrid, programat pe 22 martie.

În minutul 90+7, Adrian Liso a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, însă decizia a venit cu doar câteva clipe înainte de fluierul final.

Real Madrid ocupă în prezent poziția secundă în clasamentul La Liga, cu 60 de puncte.

Liderul rămâne Barcelona, cu 64 de puncte, în timp ce Getafe se situează pe locul 11, cu 32 de puncte după 26 de etape.

