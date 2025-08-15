Real Madrid domină fotbalul Desemnat cel mai valoros club din lume, pentru al doilea an consecutiv! Cum arată Top 10

Real Madrid a fost desemnat cel mai valoros club de fotbal din lume, pentru al doilea an consecutiv.

Podiumul este completat de rivala, Barcelona, respectiv Manchester City.

Formația de pe „Santiago Bernabeu” nu a câștigat niciun trofeu în sezonul recent încheiat, însă acest lucru nu i-a împiedicat să-și mențină pozița de lider în topul celor mai valoroase cluburi de fotbal din lume.

Anunțul a fost făcut de Real Madrid prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial.

„Real Madrid este, pentru al doilea an consecutiv, cea mai valoroasă marcă de club de fotbal din lume, precum și cel mai puternic brand pentru al patrulea an consecutiv, potrivit raportului Football 50-2025, publicat de Brand Finance.

Valoarea brandului nostru a crescut cu 14%, stabilind un nou record.

1,685 miliarde de euro a fost valorea brandului celor de la Real Madrid în 2024

Raportul Brand Finance subliniază că: «veniturile record obținute în două sezoane consecutive și creșterea continuă a valorii mărcii evidențiază puterea mărcii Real Madrid și reflectă rolul fundamental pe care îl joacă o marcă solidă și valoroasă în susținerea creșterii pe termen lung. Real Madrid conduce piețele globale ca echipă favorită în rândul fanilor din întreaga lume» .

Brand Finance determină, de asemenea, puterea brandurilor printr-o serie de indicatori care evaluează investițiile în marketing, capitalul propriu al brandului și performanța afacerii.

În acest domeniu, Real Madrid își menține locul întâi pentru al patrulea an consecutiv, primind un scor de 94,9 din 100 și cel mai bun rating AAA+ posibil”, se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.

Top 10 al celor mai valoaroase cluburi de fotbal din lume

Real Madrid - 1,921 miliarde de euro

Barcelona - 1,713

Manchester City - 1,438

Liverpool - 1,403

PSG - 1,361

Bayern Munich - 1,252

Manchester United - 1,246

Arsenal - 1,201

Chelsea - 0,961

Tottenham - 0,798

