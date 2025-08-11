Gol valabil și fault gratuit? FOTO. Două faze controversate în meciul FC Botoșani - FC Argeș

FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ 3-1. Două faze controversate au avut loc pe parcursul partidei din etapa 5 a Ligii 1.

Prima a avut loc în careul gazdelor. În minutul 32, la scorul de 0-0, piteștenii au beneficiat de o lovitură de colț de pe partea stângă.

FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ. Piteștenii au solicitat gol în urma unui șut expediat de Tudose

Florin Borța a executat în mijlocul careului, Mario Tudose a reluat cu latul piciorului stâng, însă Giannis Anestis de ani) a respins in extremis din spatele liniei porții.

Piteștenii au cerut gol și au reclamat că balonul a trecut cu toată circumferința linia porții.

Totuși, „centralul” Andrei Moroiță a lăsat jocul să continue, după ce a primit informații din camera VAR.

Pe reluările TV nu s-a putut observa dacă mingea a trecut sau nu în totalitate linia porții, ceea ce s-a întâmplat și la partida Universitatea Craiova - Hermannstadt.

Cătălin Straton, salvat de Andrei Moroiță

În ultimul minut al timpului regulamentar, portarul celor de la FC Argeș a prins un șut a lui Cîmpanu din interiorul careului. Straton a avansat cu mingea în mână până la marginea careului, fiind presat de Hervin Ongenda.

Veteranul din poarta piteștenilor a vrut să degajeze, a aruncat mingea cu mâna stângă, iar în momentul în care a văzut că Ongenda se află în apropiere s-a ajutat și de celălalt braț.

Andrei Moroiță a dictat fault în atac, considerând că Straton a fost împiedicat de atacantul moldovenilor să degajeze.

Cu toate acestea, reluările arată că Botoșani ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură liberă de la marginea careului pentru henț. Mâna dreaptă a lui Straton se afla în afara careului de 16 metri și nu pare să fi fost jenat de Ongenda.

Trebuie precizat că arbitrii din camera VAR nu aveau cum să intervină la această fază.

Când se folosește sistemul VAR?

Goluri - Rol de asistență a „centralului” în a determina dacă în faza premergătoare înscrierii unui gol a existat vreun incident care poate duce la anularea reușitei. Jocul este întrerupt doar odată ce mingea a trecut linia porții, pentru a nu afecta cursivitatea partidei. Penalty - Rol de a clarifica situațiile de acordare a loviturilor de la 11 metri. Poate decide acordarea unui penalty sau anularea unei decizii inițiale de a acorda lovitura de pedeapsă. Eliminare - Rol în identificarea situațiilor în care se impune acordarea unui cartonaș roșu sau anularea unei astfel de decizii. Identitatea jucătorilor - Atunci când arbitrul acordă cartonașe jucătorilor, VAR va confirma arbitrului identitatea jucătorilor ce meritau sancțiunea, informează frf.ro

