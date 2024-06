Meciul de retragere al Generației de Aur a generat venituri de cel puțin 1,5 milioane de euro, un record absolut pentru un singur meci disputat în România în ultimul deceniu.

Toți invitații au avut un „preț”, în afara cheltuielilor de deplasare și cazare. Stoicikov, de exemplu, a primit 25.000 de euro. Ronaldinho a cerut 200.000 de euro și a fost refuzat.

Mourinho n-a vrut să ia nici un ban, și-a plătit chiar și biletul de avion.

Organizatorii au rămas și cu un profit generos, fiecare jucător român urmând să primească minimum 15.000 de euro.

Banii strânși din vânzarea tricourilor de joc vor fi donați către Școliile Generale unde au învățat „tricolorii”.

Meciul de retragere al Generației de Aur, desfășurat sâmbăta trecută pe Arena Națională în fața a 55.000 de oameni, a însemnat și un succes formidabil în plan financiar.

Veniturile totale produse de acest eveniment reprezintă record absolut pentru un singur meci de fotbal disputat în România în ultimul deceniu: 1,5 milioane de euro. Iar aici nu intră banii strânși din galele în care au fost scoase la licitație tricourile jucătorilor.

50% peste veniturile meciului de încoronare al FCSB

Cea mai mare parte din aceste venituri, circa 50%, au însemnat banii rezultați din comercializarea biletelor la meci.

Cel mai ieftin tichet de acces a fost în anumite zone din peluze și a costat 40 de lei. Cel mai scump a atins si 250 de lei și a fost la VIP.

Comparativ, la meciul cu CFR, cel în care a avut sold-out și a sărbătorit titlul de campioană, FCSB a adunat 500.000 de euro din bilete, față de 750.000 la retragerea Generației de Aur.

Sponsori: Superbet + o companie de stat

Organizatorii au reușit să atragă sponsori care, împreună, au oferit o jumătate de milion de euro. Superbet a plătit în jur de 400.000 de euro pentru a-și imprima numele pe tricourile de joc.

Suma a fost foarte aproape de ceea ce Gică Popescu estimase în previziunea de buget atunci când a fost inițiat proiectul acestui meci demonstrativ.

Al doilea sponsor important a fost o companie de stat, Hidroelectrica, firmă care a achitat 100.000 de euro. Au mai existat și alți parteneri comerciali: Bergenbier, Pepsi, Blue.

Pro TV a plătit 150.000 de euro. Audiență: 1,7 milioane de telespectatori

Organizatorii s-au ales cu o rețetă foarte bună și din cedarea drepturilor TV. Postul care a avut în exclusivitate evenimentul a fost Pro TV, cel care a plătit 150.000 de euro.

De exemplu, un meci de anul trecut din preliminariile Conference League, FCSB - Nordjaelland, a fost achiziționat de același post TV cu o sumă de 3 ori mai mică.

1,7 milioane de telespectatori a fost audiența realizată de Pro TV cu meciul Generației de Aur, program care a fost lider de audiență sîmbăta trecută

O altă sursă de bani au constituit-o materialele promoționale, care au fost comercializate sub brandul Generația de Aur. De la tricouri și hanorace până la treninguri, rucsacuri, geci, pixuri, căni, brelocuri și altele. Toate acestea au produs și continuă să producă bani pentru că sunt încă disponibile pentru public.

Veniturile produse de evenimentul Generației de Aur

Sursa Suma Bilete meci 750.000 € Sponsor Superbet 400.000 € Sponsor Hidroelectrica 100.000 € Drepturi TV de la Pro TV 150.000 € Materiale promoționale 100.000 € TOTAL 1.500.000 €

Conform contractelor semnate atunci când s-a anunțat proiectul, jucătorii Generației de Aur vor împărți tot profitul rezultat din acest eveniment, adică tot ce rămâne după ce se vor scădea cheltuielile.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, cei 1.500.000 de euro încasați se împart în trei categorii aproape egale:

Onorariile invitaților - 500.000 € Costurile operaționale - 500.000 € Profitul - 500.000 €

Rivaldo și Stoicikov au primit câte 25.000 €

Toți invitații sosiți din străinătate au fost plătiți pentru acest eveniment, dincolo de asigurarea cheltuielilor de călătorie, cazare și masă. În funcție de cota și pretențiile fiecăruia, onorariile au pornit de la 5.000 de euro.

În cazul fotbaliștilor cu trofeul Balon de Aur în palmares, suma a ajuns la 25.000 de euro. Doi astfel de fotbaliști au jucat sâmbăta trecută: Rivaldo și Stoicikov. Fotbaliștii au primit jumătate din bani atunci când au semnat contractul, restul urmând să le fie virat în cursul acestei săptămâni.

Au existat și alte nume imense pe lista inițială, dar cerințele financiare ale respectivilor au fost considerate inacceptabile. Iată două dintre ele, conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro:

Ronaldinho - 200.000 € Maldini - 80.000 €

Firma de pază a costat 120.000 €

Alți aproximativ 500.000 de euro au însemnat costurile operaționale, cele ale organizării de pe Arena Națională, unde intră și onorariul societății cu care s-a realizat întregul eveniment, Bazar Media. Doar firma de pază angajată la meciul de sâmbătă a costat 120.000 de euro.

Profitul rezultat este de circa 30%. Membrii Generației de Aur vor împărți, în mod egal, peste 500.000 de euro. Așadar, conform surselor GOLAZO.ro, fiecărui fost fotbalist român implicat în acest eveniment îi va reveni undeva în jur de 18.000-20.000 de euro.

Tricourile de joc se transformă în bani pentru școlile unde au învățat jucătorii

Iată și o urmare nobilă a evenimentului: „Profitul pe care îl vom obține din vânzarea exclusivă a tricourilor de joc va merge către o cauză numită Școlile Generației de Aur”, a spus Gică Popescu.

„Banii vor ajunge la școlile generale în care fiecare dintre noi am învățat. De exemplu, eu am fost la Școala Generală Nr. 1 Calafat, Prunea la Școala 197 București, Ilie Dumitrescu la 131, Gică Hagi la Școala 23 Constanța, Sabău la Școala Generală din Valea Florilor, Răducioiu la numărul 32 în Capitală. Cu ajutorul acestor bani sperăm să iasă din aceste școli alți fotbaliști de valoare pentru România, așa cum am reușit și noi cândva”, a explicat Baciul la una dintre conferințele de presă premergătoare meciului.

170.000 de euro a fost suma strânsă la prima licitație pentru tricourile de joc ale celor care au evoluat sâmbăta trecută, cele mai scumpe fiind ale lui Hagi (30.000 euro) și Rivaldo (20.000 euro)

În 2013, Steaua - Chelsea a avut încasări de 1,5 milioane euro

În ultimul deceniu, nici un meci disputat în România nu a produs asemenea venituri precum evenimentul Generației de Aur.

Ultima dată când o echipă s-a ales cu încasări de cel puțin 1,5 milioane de euro la un singur joc s-a întâmplat în primăvara lui 2013, la meciul FCSB - Chelsea 1-0, în optimile din Europa League.

Atunci, în tribune au fost în jur de 60.000 de spectatori, cu mult peste limita impusă de UEFA, însă organizatorii n-au anunțat cifra exactă a celor prezenți tocmai pentru a evita eventuale sancțiuni de la Nyon.

Din biletele acelui meci, FCSB s-a ales cu 1.500.000 euro. Și în vara lui 2016, cînd FCSB a susținut play-off-ul de Champions League cu Manchester City, rețeta financiară a fost una impresionantă: 1,4 milioane de euro.