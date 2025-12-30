Recorduri și statistici interesante din Champions League  
Recorduri și statistici interesante din Champions League

Publicat: 30.12.2025, ora 09:42
Actualizat: 30.12.2025, ora 09:52
  • Champions League este în pauză competițională și se va relua pe 20 ianuarie.

Mai sunt de disputat două etape din faza ligii, prilej cu care am adunat câteva recorduri și statistici interesante. Acestea vizează strict faza ligii (a grupelor în trecut) și au în prim plan jucători precum Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, dar și cluburi ca Real Madrid și FC Barcelona.

Cristiano Ronaldo, jucătorul cu cele mai multe apariții în faza grupelor

Cristiano Ronaldo este jucătorul cu cele mai multe apariții în faza grupelor. Portughezul a disputat 98 de meciuri pentru Manchester United, Real Madrid și Juventus Torino. În acest top, Ronaldo întrece doi portari, Iker Casillas și Manuel Neuer. Topul este următorul:

  1. Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madrid, Juventus) – 98 meciuri
  2. Iker Casillas (Real Madrid, Porto) – 95 meciuri
  3. Manuel Neuer (Schalke, Bayern) – 88 meciuri
  4. Thomas Müller (Bayern) – 87 meciuri
  5. Lionel Messi (Barcelona, Paris) – 86 meciuri

Lionel Messi, cel mai bun marcator din faza grupelor

Leo Messi este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în faza grupelor. El a avut 80 de reușite pentru FC Barcelona și PSG. În schimb, Cristiano Ronaldo este jucătorul care a dat cele mai multe goluri într-un singur sezon al fazei grupelor, 11, pentru Real Madrid în sezonul 2015/2016. Topul celor mai buni marcatori din faza grupelor Champions League este următorul:

  1. Lionel Messi (Barcelona, Paris) – 80 goluri
  2. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) – 73 goluri
  3. Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern, Barcelona) – 71 goluri
  4. Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) – 56 goluri

Doi jucători au marcat în fiecare meci din faza grupelor

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, sezonul 2017/2018) și Sebastien Haller (Ajax Amsterdam, sezonul 2021/2022) sunt singurii jucători care au reușit să înscrie în fiecare meci din faza grupelor în Champions League.

Alte recorduri ale jucătorilor

  • Jonas de la Valencia a marcat cel mai rapid gol din faza grupelor, după 10,96 secunde, în meciul cu Leverkusen din 2011
  • Inigo Martinez de la Real Sociedad a dat cel mai rapid autogol din faza grupelor, după 1:09 minute, în meciul cu Manchester United din 2013
  • Mohamed Salah a avut nevoie de doar 7 minute pentru a marca cel mai rapid hattrick din istoria grupelor, în meciul cu Rangers din 2022
  • Max Dowman de la Arsenal este cel mai tânăr jucător care a evoluat în faza grupelor, la 15 ani și 308 zile, în partida cu Slavia Praga din acest an
  • Ansu Fati este cel mai tânăr marcator din istoria grupelor. Avea 17 ani și 40 de zile când a marcat pentru FC Barcelona în meciul cu Inter din 2019

Real Madrid și FC Barcelona, cluburile cu cele mai multe apariții în faza grupelor (ligii)

Real Madrid și FC Barcelona sunt cluburile care au apărut cel mai des în această fază a competiției, de 30 de ori. Bayern Munchen este următoarea, cu 29 de apariții.

Real Madrid, echipa care a făcut cele mai multe puncte în faza grupelor (ligii)

Real Madrid este echipa care a acumulat cele mai multe puncte în faza grupelor (ligii), adunând în total 391. Madrilenii au o misiune aparent facilă să obțină încă trei puncte în confruntarea cu AS Monaco de pe 20 ianuarie, în care pornesc de departe favoriți, conform cotelor de la Winner pariuri sportive (L1234166W001528 ONJN).

Formația lui Xabi Alonso are cota 1,24 să obțină încă trei puncte și să facă încă un pas spre borna 400. În acest top, Bayern Munchen are 376 de puncte, iar FC Barcelona are 371. Este important de menționat că în sezoanele 1992/93, 1993/94 și 1994/95 se acordau 2 puncte la victorie.

Real Madrid, echipa care a înscris cel mai des în această fază a competiției

Tot Real Madrid este echipa cu cele mai multe goluri marcate în faza grupelor (ligii), reușind să întreacă FC Barcelona și Bayern Munchen. Catalanii au 400 de goluri marcate, iar Bayern Munchen are 396.

Din acest sezon mai sunt de disputat ultimele două etape din faza ligii, iar apoi se va trece la fazele eliminatorii. Finala va avea loc pe 30 mai, la Budapesta.

