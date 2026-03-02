CFR Cluj a evitat dezastrul Anunțul făcut de Iuliu Mureșan cu privire la depunctarea clubului. Astăzi era termenul limită

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a făcut un anunț important cu privire la posibila depunctare a formației din Gruia.

Calificată în play-off după o serie incredibilă de 10 victorii consecutive, CFR Cluj risca o depunctare de două puncte, din cauza unei datorii de 200.000 de euro la impresarul Cătălin Sărmășan.

Termenul limită până când ardelenii trebuiau să achite suma era chiar astăzi.

Iuliu Mureșan: „Situația este rezolvată”

Președintele formației din Gruia i-a liniștit pe fani și a anunțat că are situația sub control, iar CFR Cluj nu va fi depunctată.

„Da, este rezolvată situația. Acum urmează să o plătim. Avem banii, este totul în regulă. Nu se pune problema de nicio depunctare”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de digisport.ro.

Dacă lucrurile nu s-ar fi concretizat, pedeapsa ar fi ar anulat victoria cu Farul (1-2) și ar fi dinamitat lupta pentru play-off.

Dacă era depunctată, CFR Cluj ajungea la 48 de puncte, la doar două în fața celor de la FCSB.

În acest context, dacă ardelenii erau învinși de Dinamo în ultima rundă și campioana învingea U Cluj, atunci cei care mergeau în play-off ar fi fost roș-albaștrii.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

