Cât va lipsi Karamoko Andrei Nicolescu a oferit primele informații despre accidentarea atacantului lui Dinamo: „O pierdere mare”

DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, s-a accidentat în repriza secundă a meciului de pe Arena Națională.

Astăzi, Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a oferit primele informații despre starea jucătorului.

Duminică, în timpul meciului Dinamo - FC Argeș, atacantul lui Dinamo a acuzat probleme în zona coapsei, fiind scos pe targă de către echipa medicală.

Cât timp va lipsi Karamoko

Primele informații indicau faptul că atacantul francez ar avea probleme în zona mușchiului femural. Astăzi, Andrei Nicolescu a anunțat că jucătorul a suferit o ruptură musculară.

„E o ruptură musculară, să vedem care e situația. Lipsește cam o lună, depinde de cât de grav este. E mult o lună, dar ce putem să facem? Așteptăm rezultatul RMN-ului și vedem ce este de făcut. E o pierdere mare”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Astfel, francezul va rata sigur meciul de marți cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României și meciul de lunea viitoare cu CFR Cluj, din etapa 30 a Ligii 1.

Cum s-a accidentat Karamoko

După ce a încheiat prima parte cu o bară, Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei cu FC Argeș.

După un sprint pentru o minge în adâncime, ca urmare a unui duel cu apărătorii lui FC Argeș, acesta a căzut pe gazon, acuzând probleme la coapsă.

Karamoko nu s-a putut ridica de pe gazon, fiind scos în afara terenului cu targa.

