Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!

Lionel Messi (38 de ani), starul argentinian de la Inter Miami, și-a prelungit contractul cu formația din Statele Unite la care joacă din 2023.

Messi traversează o perioadă excelentă în acest sezon, cu 29 de goluri și 16 pase decisive în cele 28 de meciuri jucate.

Inter Miami a anunțat oficial că Lionel Messi și-a prelungit contractul până la finalul sezonului 2028 din Major League Soccer (MLS).

„Mă bucur foarte mult să rămân aici și să continui acest proiect care, pe lângă faptul că a fost un vis, a devenit o realitate frumoasă.

De când am ajuns în Miami, am fost foarte fericit, așa că sunt cu adevărat încântat să continui aici”, a transmis fotbalistul, într-un comunicat.

Prelungirea contractului lui Messi are loc în perspectiva mutării clubului pe Miami Freedom Park, un stadion situat într-un complex de 530.000 de metri pătrați cu facilități comerciale și de divertisment, care se va deschide treptat începând din 2026 .

„Suntem cu toții nerăbdători să jucăm în sfârșit pe Miami Freedom Park. Abia așteptăm să fie finalizat, să trăim experiența din interior, în noua noastră casă, și ca fanii să se bucure de el.

Va fi ceva foarte special să joci acasă într-un stadion atât de spectaculos”, a spus Messi de pe șantierul noului stadion.

David Beckham, coproprietar al lui Inter Miami și fost jucător la cluburi precum Manchester United, Real Madrid și PSG, a comentat și el acest moment:

„Am adus cel mai bun jucător care a jucat vreodată fotbalul în orașul nostru. Asta arată angajamentul nostru față de Miami, dar și angajamentul lui Leo față de oraș, față de club și față de joc.

El este la fel de dedicat ca întotdeauna și încă vrea să câștige. Ca proprietari, să ai un jucător care iubește atât de mult fotbalul și care a făcut atât de mult pentru fotbal în această țară, ne simțim foarte norocoși”.

Performanțele lui Lionel Messi

Messi are 46 de trofee de echipă câștigate, printre care: un Campionat Mondial, patru trofee Champions League, 10 titluri La Liga, două trofee în Ligue 1, trei Supercupe UEFA,

Messi este deținătorul recordului pentru cele mai multe Baloane de Aur, cu 8 astfel de distincții.

A fost desemnat cel mai bun jucător al lumii în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023.

