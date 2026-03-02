I-a pus gând rău lui Inter Rafa Leao, despre meciul cu echipa lui Cristi Chivu: „Pentru Milan, derby-ul e chestiune de viață și de moarte”

Mai sunt 6 zile până la AC Milan - Inter, iar Rafa Leao (26 de ani) a intrat deja în febra meciului: „E o chestiune de viață și de moarte!”.

AC Milan - Inter se joacă duminică, 8 martie, de la 21:45 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Duminică, rossonerii au câștigat cu mari emoții meciul cu Cremonese, scor 2-0, din etapa a 27-a din Serie A. Golurile au venit în minutele 90 și 90+4, de la Pavlovic, respectiv Leao. Acum se pregătesc de Derby della Madonnina.

I-a pus gând rău lui Inter! Rafa Leao: „ Derby-ul este o chestiune de viață și de moarte”

Aflată la 10 puncte în spatele echipei lui Cristi Chivu, formația antrenată de Massimiliano Allegri amenință liderul.

De altfel, AC Milan e ultima formație care a reușit s-o învingă pe Inter în Serie A.

„Săptămâna derby-ului este diferită, o săptămână în care nu ieși, stai acasă cu familia și fiecare trebuie să găsească propria modalitate de a rămâne concentrat.

Le cer coechipierilor mei să dea totul pentru derby și să o ia personal, pentru că este o chestiune de viață și de moarte.

Este o partidă cu adevărat grozavă. Când începe săptămâna, se simte că vine meciul. Toată lumea se bucură să joace aceste partide.

Atmosfera va fi grozavă. Inter este o echipă grozavă, dar noi, cu tot respectul, venim cu dorința de a obține un rezultat bun.

Meciul cu Inter va fi diferit, nu aș spune decisiv. Dar derby-ul este întotdeauna un meci personal pentru noi toți. Mergem acolo cu tot respectul nostru pentru Inter, care este o echipă grozavă, dar cu dorința de a obține un rezultat bun”, a spus Leao, conform Gazzetta dello Sport.

