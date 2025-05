Maresca, explicație bizară Tehnicianul a dezvăluit de ce căpitanul lui Chelsea nu a fost titular cu Betis » Reacția jucătorului: „E devastator”

Enzo Maresca (45 de ani) a oferit un motiv neobișnuit pentru care nu l-a folosit titular pe căpitanul echipei, Reece James (25 de ani) în meciul cu Real Betis.

James a intrat în repriza secundă, în locul lui Malo Gusto (22 de ani), la scorul de 1-0 pentru adversarii din Spania.

Chelsea a reușit să marcheze 4 goluri și a învins-o pe Real Betis, scor 4-1, în finala Conference League.

Deși finala reprezenta unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru Chelsea, italianul a justificat într-un mod surprinzător absența căpitanului Reece James din primul „11”: dorința de a-l proteja.

Betis - Chelsea 1-4 . Tehnicianul londonezilor a explicat de ce Reece James nu a fost titular

Fundașul a bifat doar 27 de apariții în acest sezon, numărul redus de meciuri jucate fiind cauzat de o accidentare recurentă la mușchii coapsei.

„Vă promit, l-aș titulariza mereu pe Reece. Dar încerc să-l protejez. Este un jucător esențial pentru noi. La fel ca și Cole (n.r. - Palmer). Problema este că trebuie să-i gestionăm.

Când l-am schimbat, mi-a zis: «Boss, stai liniștit, câștigăm meciul»”, a declarat Maresca, potrivit dailymail.co.uk.

Ezzalzouli a deschis scorul în minutul 9. După introducerea lui Reece James la pauză, Chelsea s-a dezlănțuit.

Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho și Moises Caicedo au marcat, aducând trofeul în vitrina londonezilor.

Astfel, Chelsea a devenit prima echipă care a cucerit toate cele trei competiții europene: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Bineînțeles că e devastator să știi că nu începi titular o finală. Vreau să joc fiecare meci, dar a fost decizia antrenorului. După ce a luat-o, trebuia să merg mai departe și să fiu pregătit când aveam să fiu chemat. Pe măsură ce a trecut timpul, am intrat tot mai bine în joc și, din fericire, am marcat patru goluri în repriza a doua. Iar sezonul viitor revenim în Liga Campionilor. Reece James

Deși au marcat primii, Betis a pierdut partida, iar antrenorul spaniolilor, Manuel Pellegrini, a declarat:

„Ceea ce ne doare cel mai tare e că n-am reușit să le oferim acest trofeu fanilor. Am obținut calificarea în Europa pentru sezonul viitor. Vom încerca să construim un lot care să fie competitiv.

Accidentările ne-au afectat grav, am avut câțiva jucători indisponibili. Ar trebui să fim mândri de felul în care am jucat finala. Am ajuns până aici cu acest lot. Vom încerca să formăm o echipă și mai bună pentru anul următor”.

