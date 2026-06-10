Reușește Mbappe să-și apere titlul de golgheter la Cupa Mondială în 2026

Pe 11 iunie începe o nouă ediție a Campionatului Mondial de fotbal, una la care participă un număr record de echipe.

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Concret, vorbim despre 48 de echipe. Turneul final durează până pe 19 iulie.

Mbappe pare în formă maximă pentru acest Mondial

Campioana din urmă cu 4 ani este Argentina, care a trecut de Franța în finală după loviturile de departajare. În acea finală, francezul Kylian Mbappe a marcat de 3 ori. Prima oară în minutul 80, apoi în minutul 81, pentru ca ultimul gol să îl înscrie în extra-time. Este adevărat, două dintre cele trei goluri au sosit din penalty. Mbappe a câștigat atunci titlul de golgheter al Campionatului Mondial.

Întorcându-ne în prezent, să spunem că Mbappe a cucerit titlul de golgheter și în acest sezon cu Real Madrid. S-a întâmplat atât în campionat, cât și în Champions League. În La Liga francezul a marcat 25 de goluri, pe când în Champions League a înscris de 15 ori. La Don.ro, una din cele mai populare platforme de pariuri, Mbappe este principalul favorit la câștigarea titlului de golgheter și la acest Campionat Mondial, cu o cotă de 7.00.

Adversari pe măsură pentru Mbappe la titlul de golgheter

Ar fi pentru prima oară când același jucător ar cuceri titlul de golgheter în două ediții consecutive de Campionat Mondial. Francezul va avea parte însă de concurență serioasă la turneul final.

Harry Kane

Al doilea favorit la câștigarea titlului de golgheter este englezul Harry Kane. Acesta a marcat de 8 ori în cele 8 partide disputate în preliminariile Campionatului Mondial. De asemenea, Harry Kane a înscris 36 de goluri în acest sezon de Bundesliga pentru Bayern Munchen.

De precizat că a fost pe locul secund în clasamentul golgheterilor din Champions League în acest sezon, cu 14 reușite. Kane a câștigat titlul de golgheter al Campionatului Mondial din 2018, când a marcat de 6 ori. Cota ca Harry Kane să câștige titlul de golgheter al acestui Campionat Mondial este 8.00.

Lionel Messi

În finala din urmă cu 4 ani, două goluri au fost înscrise de Lionel Messi, dintre care unul din penalty. Ne referim la golurile din timpul regulamentar, nu și la cele de la loviturile de departajare. În vârstă de 38 de ani, Lionel Messi joacă pentru Inter Miami.

Sezonul trecut, Messi a marcat nu mai puțin de 35 de goluri în campionat pentru clubul american. În acest sezon, care mai are destul de mult până să se încheie, Messi a înscris 12 goluri. Lionel Messi este cotat cu a treia șansă la titlul de golgheter al Campionatului Mondial, cu o cotă de 12.00 pe site-urile de pariuri online Romania.

Erling Haaland

Cu toate că nu se află într-o națională de top, norvegianul Erling Haaland se numără printre favoriții la câștigarea titlului de golgheter. Acestuia îi este acordată cota 16.0. În preliminariile Campionatului Mondial, Norvegia a fost într-o grupă cu Italia, Israel, Estonia și Moldova. A marcat nu mai puțin de 37 de goluri, dintre care 16 au purtat semnătura lui Haaland. Cinci dintre goluri le-a marcat pe teren propriu cu Moldova, iar trei acasă cu Israel. Norvegienii nu au cedat nici măcar un punct în acea grupă, învingând Italia cu 3-0 pe teren propriu și cu 4-1 în deplasare.

Haaland a fost golgheter în acest sezon de Premier League, cu 27 de reușite. În Champions League a marcat de 8 ori pentru echipa sa de club. La Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025 a înscris de trei ori, pentru ca alte trei reușite să vină în acest sezon din Cupa Angliei.

Argentinianul Lionel Messi a jucat cele mai multe meciuri la Campionatul Mondial. În cele cinci ediții la care Messi a participat, a disputat 26 de meciuri. Argentinianul este urmat în acest clasament de nemții Lothar Matthaus și Miroslav Klose. Matthaus a participat și el la cinci ediții de Campionat Mondial, iar Klose la patru ediții. Tot la patru ediții a participat până acum și portughezul Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani. Acesta a disputat 22 de meciuri la Campionatul Mondial.