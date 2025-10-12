Haaland este de neoprit Norvegianul e al șaselea jucător din istorie care a reușit performanța asta! Și primul în ultimii 53 de ani
Erling Haaland FOTO: IMAGO
Haaland este de neoprit Norvegianul e al șaselea jucător din istorie care a reușit performanța asta! Și primul în ultimii 53 de ani

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 15:09
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 15:10
  • Erling Haaland (25 de ani) a ajuns la borna de 50 de goluri la nivel internațional în mai puțin de 50 de meciuri.
  • Norvegianul este singurul fotbalist care obține această performanță în ultimii 53 de ani.

Erling Haaland a reușit un hat-trick în meciul Norvegia - Israel din preliminariile Campionatului Mondial 2026, scor 5-0.

Haaland a marcat 51 de goluri pentru Norvegia în mai puțin de 46 de meciuri

Deși devenise deja cel mai bun marcator din istoria naționalei Norvegiei, Erling Haaland a reușit o nouă performanță.

Atacantul celor de la Manchester City a marcat 51 de goluri în numai 46 de meciuri, devenind singurul jucător din ultimii 53 de ani care atinge borna de 50 de goluri în mai puțin de 50 de meciuri, anunță FIFA.

Performanța lui Erling Haaland a fost precedată de alți cinci fotbaliști:

  • Poul Nielsen (Danemarca) - 36 de meciuri
  • Gerd Muller (Germania de Vest) - 41 de meciuri
  • Ferenc Puskas (Ungaria) - 41 de meciuri
  • Sandor Kocsis (Ungaria) - 42 de meciuri
  • Pele (Brazilia) - 49 de meciuri

Cât de repede au ajuns superstarurile în activitate la 50 de goluri pentru echipa națională:

  • Erling Haaland (Norvegia) – 46 de meciuri
  • Harry Kane (Anglia) – 71 de meciuri
  • Neymar (Brazilia) – 74 de meciuri
  • Kylian Mbappe (Franța) – 90 de meciuri
  • Robert Lewandowski (Polonia) - 90 de meciuri
  • Lionel Messi (Argentina) – 107 meciuri
  • Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 114 meciuri

Norvegia este aproape calificată la Cupa Mondială 2026

După victoria obținută de Norvegia împotriva Israelului, 5-0, scandinavii au acumulat 18 puncte, fiind lideri în Grupa I.

Selecționata pregătită de Stale Solbakken are 98% șanse de a se califica la turneul final din America de Nord, potrivit Football Meets Data.

Locul secund, ce trimite la barajul de calificare pentru Cupa Mondială, este ocupat de Italia, care a strâns numai 12 puncte, însă are un meci mai puțin disputat.

Norvegia mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru Campionatul Mondial 2026:

  • 13 noiembrie 2025, ora 19:00, Norvegia - Estonia
  • 15 noiembrie 2025, ora 21:45, Italia - Norvegia

