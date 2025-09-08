„Ești terminat!” Lecția dură, dar plină de umor, a lui Rică Răducanu pentru Horațiu Moldovan, după gafa cu Canada

Rică Răducanu (79 de ani), cel mai excentric şi carismatic portar din istoria fotbalului românesc, a comentat în stilul său inconfundabil gafa uluitoare comisă de Horațiu Moldovan în meciul amical România - Canada (0-3).

În minutul 22 al partidei, Horațiu Moldovan a pierdut mingea în urma unui dribling nereușit chiar în careul mic, iar Ahmed a profitat și a ridicat scorul la 2-0.

Cu umor său caracteristic și experiența acumulată în decenii în poartă, Rică Răducanu îl privește cu indulgență pe Horațiu Moldovan, amintind că și el a luat destule goluri de pomină de-a lungul carierei.

„Dă-l dracu' de gol, a fost un amical. Măcar să ia goluri din astea la amicale și să apere bine la oficiale. Se întâmplă și din astea la un portar. Am făcut și eu destule la viața mea.

A greșit, a întârziat, s-a blocat. Eu știu ce gânduri o fi avut? Dar dacă mai face o gafă din asta atunci «La revedere!». Să sperăm că a învățat ceva din gafa asta”, a spus Rică Răducanu, pentru GOLAZO.ro.

„E nasol când nu gândești repede ca portar. Ești terminat!”

Portarul naționalei României de la CM 1970 din Mexic povestește despre rigorile meseriei: „Îmi pare rău de Horațiu Moldovan, este un băiat bun. E nasol când nu gândești repede, ca portar. Ești terminat!

Viața de portar e grea. Când greșește portarul se vede, se schimbă tabela de marcaj. Dacă ar ști lumea câte plonjoane faci la antrenamente... Mai bine te faci centru-înaintaș”.

„Și eu driblam în careu, dar driblam bine”

Întrebat dacă obișnuia să dribleze în careu, Răducanu a răspuns amuzat:

„E, cum să nu! Și eu driblam, dar driblam bine. Așteptam adversarul să vină spre mine, dădeam mingea pe lângă el și plecam. Înainte să mă fac portar am jucat mulți ani extremă dreapta la Flacăra Roșie. Știam jocul în câmp.

E mare lucru ca portar să știi jocul cu piciorul. Jocul cu piciorul a devenit foarte important pentru portari nu de acum, ci de când a început să se joace fără libero”.

„Mircea a văzut multe la viața lui. E normal să-i dea încredere în continuare lui Moldovan”

Rică a comentat și dilema antrenorului Mircea Lucescu, după gafa lui Horațiu Moldovan. Selecționerul a anunțat că va miza tot pe el și în meciul vital cu Cipru, programat marți, 9 septembrie, la Nicosia în preliminariile CM 202.

„Mircea a văzut multe la viața lui. E normal să-i dea încredere în continuare lui Moldovan. Dacă îl scoți acum din poartă poate să clacheze.

Unii portari sunt cu moralul la pământ după astfel de gafe. Se gândește toată viața: «Uite ce mi s-a întâmplat de la faza aia!».

Acum nu mai e ca pe timpul nostru, să treci ușor peste greșeli și să zici: «Dă-l încolo, ce dacă am luat un gol! Și într-un amical».”

Gafa antologică a lui Rică Răducanu: „Gol cum nu s-a mai văzut în zona pământeană dintre Polul Nord și Polul Sud”

Rică Răducanu, singurul portar prins în ofsaid, a avut numeroase momente amuzante în carieră.

Fostul mare portar își amintește cu nostalgie de gafa antologică pe care a comis-o într-un meci Steaua – Sportul Studențesc (2-1), jucat în 1978, pe Ghencea.

„Tamango” era portar la Sportul, care conduce cu 1-0 la pauză. În startul reprizei secunde, roș-albaștrii” au egalat după ce Rică a primit un gol despre care ziarul Sportul scria că ”nu s-a mai văzut în zona pământeană dintre Polul Nord la Polul Sud”.

Rică rememorează gafa celebră: „A fost o centrare a lui Troi, mingea să ducea în aut de poartă. Problema a fost că bătea vântul și a oprit mingea în aer. Eu plecasem deja să trag de timp și mingea m-a lovit în cocoașă”. Ion „Liță” Dumitru a profitat și a marcat.

Facsimil din ziarul Sportul care a consemnat gafa antologică a lui Rică Răducanu din meciul Steaua – Sportul Studențesc, 1978

Descrierea golului antologic primit de Rică Răducanu

Momentul a fost relatat în cronica meciului de ziarul Sportul ca o veritabilă pagină de «antologie fotbalistică». Iată descrierea:

„Minutul 50 al jocului. Troi trimite de la distanță un șut-centrare care se ducea la 3-4 metri de poarta Sportului Studențesc;

30.000 de spectatori văd că mingea iese afară, vede și Răducanu același lucru și pleacă, cu pași mari, în afara porții, spre locul unde… trebuia să iasă mingea.

Urmează un moment care produce un «scurtcircuit» în întregul stadion: în loc să se piardă în out de poartă, balonul îl lovește pe Răducanu în spate, ricoșează înapoi, în fața careului de 6 m, de unde Dumitru îl trimite fulgerător în plasă, cu toată opoziția disperată, in extremis, a lui Cazan.

Gol de antologie fotbalistică, gol de antologia râsului, gol de antologia plânsului…”.

