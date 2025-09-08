Cine transmite Cipru - România Meciul din preliminariile CM 2026 va fi la TV

- Cipru și România se întâlnesc marți, 9 septembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
- Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
România își continuă drumul spre Campionatul Mondial marți, în Cipru. Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în deplasare, pentru a ține pasul cu Bosnia și Austria, ocupantele primelor două poziții din grupa H.
Cine transmite la TV Cipru - România
Pentru anul 2025, drepturile de televizare ale meciurilor echipei naționale au fost cumpărate de două posturi TV: Prima TV și Antena 1.
Astfel, partida cu Cipru va putea fi urmărită live pe Prima TV, după ce amicalul cu Canada, scor 3-0 pentru formația de peste ocean, a fost transmis de Antena 1.
Galerie foto (22 imagini)
Lotul României pentru partida cu Cipru
Portari
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)
Fundași
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)
Mijlocași
- Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)
Atacant
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|4 (10-1)
|12
|2. Austria
|3 (7-1)
|9
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|4 (3-5)
|3
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0