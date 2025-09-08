Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă”

Dani Coman (46 de ani) a comentat situația lui Horațiu Moldovan (27 de ani), după evoluția din meciul contra Canadei, scor 0-3.

Cipru - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Deși Mircea Lucescu a transmis că Moldovan va rămâne în poartă și la meciul din Cipru, președintele formației FC Argeș, Dani Coman, crede că goalkeeper-ul de la Oviedo nu este în cea mai bună formă pentru a apăra la echipa națională.

Dani Coman: „Are nevoie de meciuri în picioare”

Moldovan nu a mai apărat într-un meci oficial pentru echipa de club din luna aprilie, când evolua pentru Sassuolo, iar Dani Coman crede că aceasta este principala cauză pentru forma sa slabă.

„Eu cred că ar avea nevoie de meciuri în picioare, mai multă încredere. Meciuri pentru a lua decizii în fracțiunea aia de secundă mult mai bune de cât a făcut-o. Îmi place Moldovan, dar nu cred că e la capacitatea maximă de a apăra un meci al naționalei.

Oricare dintre ei (n.r. Târnovanu sau Sava) poate apăra foarte bine la națională. Sava a demonstrat la meciul cu Inter că e un portar bun și de viitor, Târnovanu demonstrează de doi ani că e cel mai în formă portar din fotbalul românesc.

Nu ducem lipsă de portari, chiar dacă nu sunt la nivelul lui Prunea, Stelea, Lobonț. Vom vedea care va fi decizia, dar cel mai important e să nu luăm gol și să câștigăm în Cipru”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri jucate (golaveraj) Puncte 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

