România - Canada. Horațiu Moldovan a comis o gafă colosală în prima repriză a meciului

Portarul a încercat să dribleze un jucător în careul naționalei, însă a fost deposedat, iar canadianul a trimis mingea în poartă

La finalul primei reprize, România era condusă cu 2-0, după golurile marcate de David (11) și Ahmed (22).

Horațiu Moldovan, gafă uriașă

În minutul 22 al partidei, Horațiu Moldovan a încercat să-l dribleze pe Ahmed, dar a eșuat lamentabil. Atacantul a blocat încercarea românului, a furat mingea și a împins balonul în poartă.

Entuziasmul celor 30.000 de fani români s-a risipit pe parcursul primei reprize. Se auzeau doar 30 de canadieni rătăciți, și ei surprinși de cadourile primite.

Acesta este primul meci din istorie dintre cele două selecționate. După această confruntare, România își va continua parcursul în calificările pentru Mondialul din 2026, marți, cu Cipru.

De ce l-a ales Mircea Lucescu pe Horațiu Moldovan

Argumentul principal pe care Lucescu l-a avut pentru a-l prefera pe Moldovan (27 de ani) în poarta României a fost cel al continuității între buturile naționalei.

Cum pe el îl vede numărul 1 în acest moment și cum n-are meciuri în picioare la Oviedo, amicalul cu Canada era prilejul perfect pentru a-l pregăti pentru meciul cu Cipru, de marți, din deplasare, care va fi transmis de Prima TV.

În actuala campanie a preliminariilor CM, în meciul de debut, 0-1 cu Bosnia, titular a fost Florin Niță, care l-a nemulțumit pe Lucescu. Motiv pentru care l-a scos din poartă chiar de la următorul joc. Iar în duelurile cu San Marino, Austria și Cipru, echipa de start l-a avut pe Horațiu Moldovan.

2,2 milioane de euro e cota de piață pe care Horațiu Moldovan o are

Unde sunt legitimați acum cei 3 portari din lotul României

Horațiu Moldovan: Oviedo (Spania), rezervă

Răzvan Sava: Udinese (Italia), titular

Ștefan Târnovanu: FCSB (România), titular

În sezonul trecut, Horațiu Moldovan a fost în Italia, în Serie B, unde a fost portar de bază la Sassuolo, cu care a și promovat. A bifat nu mai puțin de 27 de meciuri.

Ultimul meci disputat de el la o echipă de club, joc oficial, datează de acum 5 luni: pe 12 aprilie, în disputa Modena-Sassuolo 1-3, când a fost unul dintre cei mai buni jucători ai oaspeților.

