Coșmar pentru Stanciu VIDEO: Penalty ratat în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan » Cum l-a sabotat un adversar, mesajul românului + reacția antrenorului +7 foto
Nicolae Stanciu/ Foto: IMAGO
Stranieri

Coșmar pentru Stanciu VIDEO: Penalty ratat în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan » Cum l-a sabotat un adversar, mesajul românului + reacția antrenorului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 10:14
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 10:15
  • AC MILAN - GENOA 1-1. Nicolae Stanciu (32 de ani) putea fi eroul oaspeților, dar a irosit o lovitură de pedeapsă în ultimele minute ale meciului.

Internaționalul român a fost trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani), în minutul 83, în locul spaniolului Aaron Martin (28 de ani).

Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Citește și
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume
Citește mai mult
Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan – Genoa

„Grifonii” au avut o șansă imensă de a pleca cu toate cele trei puncte de pe „San Siro”.

La scorul de 1-1, echipa patronată de Dan Șucu a obținut o lovitură de pedeapsă, iar cel care și-a asumat executarea acesteia a fost chiar Nicolae Stanciu.

Din nefericire pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, mijlocașul român a executat lamentabil, trimițând mult peste buturile apărate de Mike Maignan.

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg
Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Pentru Stanciu, meciul cu AC Milan a însemnat revenirea în Serie A după o pauză de aproape 4 luni.

23 de minute
prindea Nicolae Stanciu la ultimul său meci în Serie A, Genoa - Lazio 0-3, pe 29 septembrie 2025

Strahinja Pavlovic a „stricat” punctul cu var

Într-o filmare publicată pe rețelele de socializare, Strahinja Pavlovic, stoperul sârb al celor de la AC Milan, a fost surprins în timp ce încerca din răsputeri să strice gazonul din jurul punctului cu var.

„Ce dezgustător”, se arată în descrierea videoclipului.

S-a terminat Milan - Genoa 1-1, după ce Colombo a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 28, iar Leao a egalat în minutul 90+2.

Stanciu și-a cerut scuze pentru penalty-ul ratat

La scurt timp după fluierul final, Stanciu a postat un mesaj pe contul său personal de Instagram, în care a afirmat că este vinovat pentru punctele pierdute.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei și tuturor susținătorilor Genoa!”, a scris Stanciu pe InstaStory.

Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram
Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram

Daniele de Rossi, după penalty-ul ratat de Stanciu: „Doare”

Daniele de Rossi a vorbit și el despre ratarea mijlocașului român. Tehnicianul italian a explicat de ce l-a ales ca executant pe Stanciu.

„E mai presus de puncte, pentru că doare să-i văd pe băieţi întorcându-se la vestiare cu capetele în pământ, după ce meciul s-a terminat. Dar aşa e fotbalul, se întâmplă, şi Milan nu ar fi meritat probabil să piardă după ce s-a întâmplat în a doua repriză.

Noi poate am fi meritat să câştigăm după prima, dar şi în a doua, deşi am suferit, am reuşit să fim compacţi. O înfrângere grea. La sfârşitul antrenamentelor, mereu exersăm penalty-urile.

Malinovskyi şi Martin nu erau pe teren, aşa că l-am ales pe Stanciu, care execută penalty-urile şi loviturile libere foarte bine la antrenamente.

Se întâmplă, şi eu am ratat penalty-uri. Doare, dar pierdem şi câştigăm împreună”, a declarat Daniele De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.

În urma acestui rezultat, Genoa este pe locul 17, cu 16 puncte, în timp ce AC Milan este pe locul 2, cu 39 de puuncte, la 3 în spatele rivalei Inter.

VIDEO: Rezumatul partidei dintre AC Milan și Genoa

Citește și

„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya
Superliga
09:30
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya
Citește mai mult
„M-am oprit o clipă și am realizat” Assad Al-Hamlawi, vrăjit de ceea ce trăiește la Craiova. Povești uimitoare în interviul GOLAZO.ro din Antalya

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
serie a genoa ac milan daniele de rossi nicolae stanciu
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share