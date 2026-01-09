Coșmar pentru Stanciu VIDEO: Penalty ratat în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan » Cum l-a sabotat un adversar, mesajul românului + reacția antrenorului

AC MILAN - GENOA 1-1. Nicolae Stanciu (32 de ani) putea fi eroul oaspeților, dar a irosit o lovitură de pedeapsă în ultimele minute ale meciului.

Internaționalul român a fost trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani), în minutul 83, în locul spaniolului Aaron Martin (28 de ani).

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan – Genoa

„Grifonii” au avut o șansă imensă de a pleca cu toate cele trei puncte de pe „San Siro”.

La scorul de 1-1, echipa patronată de Dan Șucu a obținut o lovitură de pedeapsă, iar cel care și-a asumat executarea acesteia a fost chiar Nicolae Stanciu.

Din nefericire pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, mijlocașul român a executat lamentabil, trimițând mult peste buturile apărate de Mike Maignan.

Pentru Stanciu, meciul cu AC Milan a însemnat revenirea în Serie A după o pauză de aproape 4 luni.

23 de minute prindea Nicolae Stanciu la ultimul său meci în Serie A, Genoa - Lazio 0-3, pe 29 septembrie 2025

Strahinja Pavlovic a „stricat” punctul cu var

Într-o filmare publicată pe rețelele de socializare, Strahinja Pavlovic, stoperul sârb al celor de la AC Milan, a fost surprins în timp ce încerca din răsputeri să strice gazonul din jurul punctului cu var.

„Ce dezgustător”, se arată în descrierea videoclipului.

S-a terminat Milan - Genoa 1-1, după ce Colombo a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 28, iar Leao a egalat în minutul 90+2.

Stanciu și-a cerut scuze pentru penalty-ul ratat

La scurt timp după fluierul final, Stanciu a postat un mesaj pe contul său personal de Instagram, în care a afirmat că este vinovat pentru punctele pierdute.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei și tuturor susținătorilor Genoa!”, a scris Stanciu pe InstaStory.

Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram

Daniele de Rossi, după penalty-ul ratat de Stanciu: „Doare”

Daniele de Rossi a vorbit și el despre ratarea mijlocașului român. Tehnicianul italian a explicat de ce l-a ales ca executant pe Stanciu.

„E mai presus de puncte, pentru că doare să-i văd pe băieţi întorcându-se la vestiare cu capetele în pământ, după ce meciul s-a terminat. Dar aşa e fotbalul, se întâmplă, şi Milan nu ar fi meritat probabil să piardă după ce s-a întâmplat în a doua repriză.

Noi poate am fi meritat să câştigăm după prima, dar şi în a doua, deşi am suferit, am reuşit să fim compacţi. O înfrângere grea. La sfârşitul antrenamentelor, mereu exersăm penalty-urile.

Malinovskyi şi Martin nu erau pe teren, aşa că l-am ales pe Stanciu, care execută penalty-urile şi loviturile libere foarte bine la antrenamente.

Se întâmplă, şi eu am ratat penalty-uri. Doare, dar pierdem şi câştigăm împreună”, a declarat Daniele De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.

În urma acestui rezultat, Genoa este pe locul 17, cu 16 puncte, în timp ce AC Milan este pe locul 2, cu 39 de puuncte, la 3 în spatele rivalei Inter.

VIDEO: Rezumatul partidei dintre AC Milan și Genoa

