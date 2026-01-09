Lamine Yamal, evaluare stelară Cât a ajuns să valoreze vedeta Barcelonei » TOP 10 cei mai scumpi fotbaliști din lume

CIES Football Observatory a efectuat o analiză a celor mai bine cotați fotbaliști ai momentului și a stabilit care este cota de piață a acestora.

Lamine Yamal (18 ani), atacantul celor de la Barcelona, conduce detașat topul, suma fiind una de-a dreptul gigantică.

În topul celor de la CIES Football Observatory se regăsesc fotbaliști importanți de la marile cluburi ale Europei.

Lamine Yamal, valoare stelară

Lamine Yamal este cel mai scump jucător din lume în acest moment, la o distanță considerabilă următoarele locuri, care sunt ocupate de nume importante precum Erling Haaland, Kylian Mbappe sau Pedri.

Conform analizei celor de la CIES Football Observatory, valoarea la acest moment a lui Lamine Yamal este de 343,1 milioane de euro. Tânărul fotbalist este urmat de Erling Haaland, cel care valorează 255,1.

Pe pozițiile 3 și 4 se clasează Mbppe, 201,3 milioane, și Jude Bellingham, 153,1, ambii jucători la Real Madrid.

Pedri, celălalt reprezentant al Barcelonei, ocupă locul 10, cu o valoare de 130 milioane de euro. Și PSG are doi reprezentanți în acest top: Desire Doue (134,6) și Joao Neves (130,6).

TOP 10 cel mai bine cotați fotbaliști din lume, conform CIES Football Observatory:

1. Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona) - 343,1 milioane de euro

2. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) - 255,1 milioane de euro

3. Kylian Mbappé (Franța, Real Madrid) - 201,3 milioane de euro

4. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) - 153,1 milioane de euro

5. Michael Olise (Franța, Bayern Munchen) - 136,9 milioane de euro

6. Florian Wirtz (Germania, Liverpool) - 135,8 milioane de euro

7. Désiré Doué (Franța, PSG) - 134,6 milioane de euro

8. João Neves (Portugalia, PSG) - 130,6 milioane de euro

9. Arda Güler (Turcia, Real Madrid) - 130,3 milioane de euro

10. Pedri González (Spania, FC Barcelona) - 130 de milioane de euro

