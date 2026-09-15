Scandal la Tottenham De Zerbi l-a scos din calcule pe Richarlison: „Nu pot să mă rog de el în fiecare zi” » Brazilianul a reacționat: „De ce?”

Richarlison (29 de ani) a reacționat pe rețelele de socializare după ce Roberto De Zerbi a confirmat că atacantul nu va fi folosit de Tottenham nici în meciul cu Liverpool, din Cupa Ligii Angliei.

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Brazilianul nu a fost inclus în lotul pentru Premier League și nu poate evolua în campionat. În schimb, este eligibil pentru Cupa Ligii.

De Zerbi l-a scos din calcule pe Richarlison. Brazilianul a reacționat: „De ce?”

De Zerbi a decis să nu îl ia în calcul pe atacant nici pentru partida de pe Anfield, programată în această seară, de la 22:00.

După declarațiile antrenorului, Richarlison a răspuns pe X la o postare despre situația sa cu un emoji care plânge.

@FabrizioRomano 😢 — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 14, 2026

Richarlison a reacționat și pe Instagram. Atacantul a distribuit la story o postare a jurnalistului Fabrizio Romano, în care De Zerbi era citat spunând că brazilianul nu va juca, și a adăugat mesajul: „De ce?”.

Întrebat dacă Richarlison ar putea reveni în echipă pentru duelul cu Liverpool, tehnicianul italian a fost categoric:

„Despre Richarlison știți deja totul. Nu s-a schimbat nimic nici pentru Cupa Ligii, nici pentru Premier League. Situația este aceeași”, a spus De Zerbi.

Întrebat direct dacă atacantul va fi implicat în meci, răspunsul a fost simplu: „Nu”.

Roberto De Zerbi: „Nu pot să mă rog de el în fiecare zi”

Situația lui Richarlison s-a complicat după ce mai multe variante de transfer au căzut în această vară. Brazilianul a fost aproape de o revenire în țară, la Vasco da Gama, dar mutarea nu s-a mai făcut.

Au existat discuții și cu Everton, dar și cu Trabzonspor, fără ca vreuna dintre variante să se concretizeze.

De Zerbi a oferit mai multe explicații despre relația dintre jucător și club.

„Știu ce s-a întâmplat în ultimele 45 de zile. Nu este corect să explic eu totul. Este o problemă între jucător și club.

La începutul sezonului am vorbit de multe ori cu el ca să-l conving să rămână, iar el nu a vrut. Nu pot să mă duc în fiecare zi să mă rog de el să rămână”, a mai spus acesta.

32 de goluri a marcat Richarlison pentru Tottenham în 134 de meciuri. De-a lungul carierei, brazilianul a mai evoluat la Everton, Watford, Fluminense și America Futebol Clube

În aceste condiții, Richarlison riscă să rămână fără meciuri oficiale la nivel de seniori până la redeschiderea perioadei de transferuri, în ianuarie, dacă situația sa nu se schimbă între timp.

Tehnicianul a mai precizat că, la începutul sezonului, i-a propus lui Richarlison și prelungirea contractului, însă brazilianul a refuzat.

„La începutul acestui sezon am vorbit cu el și i-am propus prelungirea contractului. Dacă spune nu, atunci îi mulțumesc, eu mi-am făcut treaba”.

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