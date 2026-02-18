I-a oferit 200.000 de dolari Gestul făcut de patronul clubului Șahtior Donețk pentru ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice: „A câștigat!”
Vladyslav Heraskevych
Jocurile Olimpice

I-a oferit 200.000 de dolari Gestul făcut de patronul clubului Șahtior Donețk pentru ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice: „A câștigat!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 14:58
  • Rinat Akhmetov (59 de ani), proprietar al clubului Șahtior Donețk, i-a donat o sumă imensă de bani skeletonistului ucrainean Vladyslav Heraskevych (27 de ani), după ce a fost descalificat de la Jocurile Olimpice.

Vladyslav Heraskevych a fost eliminat din competiție săptămâna trecută de CIO pentru casca sa comemorativă purtată la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, de la Milano-Cortina.

Sportivul ucrainean s-a antrenat cu o cască pe care erau afișate chipurile a 24 de compatrioți de-ai săi, morți în ultimii ani în războiul din Ucraina.

Rinat Akhmetov, donație pentru Vladyslav Heraskevych: „I s-a refuzat șansa de a concura pentru victorie”

După decizia Comitetului Olimpic Internațional, Rinat Akhmetov, proprietarul clubului Șahtior, a decis să-i doneze lui Vladyslav Heraskevych suma de 200.000 de dolari.

„Lui Vlad Heraskevych i s-a refuzat șansa de a concura pentru victorie la Jocurile Olimpice, dar se întoarce în Ucraina ca un adevărat câștigător.

Respectul și mândria pe care le-a câștigat printre ucraineni prin acțiunile sale sunt cea mai mare recompensă.

În același timp, îmi doresc ca el să aibă suficientă energie și resurse pentru a-și continua cariera sportivă, precum și pentru a lupta pentru adevăr, libertate și memoria celor care și-au dat viața pentru Ucraina”, a spus Rinat Akhmetov, citat de reuters.com.

Vladyslav Heraskevych și casca pe care a pregătit-o pentru JO. Foto: captură video Instagram Vladyslav Heraskevych și casca pe care a pregătit-o pentru JO. Foto: captură video Instagram
Vladyslav Heraskevych și casca pe care a pregătit-o pentru JO. Foto: captură video Instagram

Suma primită de Vladyslav Heraskevych este egală cu premiul în bani pe care l-ar fi primit dacă ar fi reușit să cucerească medalia de aur la Jocurile Olimpice.

Heraskevych merge la TAS

Vladyslav Heraskevych a anunțat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Sunt descalificat din cursă. Nu voi avea parte de momentul meu olimpic. Casca nu încalcă nicio regulă a CIO”, a declarat Heraskevych, citat de Sky Sports.

Comunicatul CIO, după descalificarea ucraineanului Vladyslav Heraskevych

„După ce i s-a acordat o ultimă șansă, pilotul de skeleton Vladylsav Heraskevych din Ucraina nu va putea lua startul în cursa de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

Decizia a fost luată în urma refuzului său de a respecta Ghidul CIO privind exprimarea sportivilor. Aceasta a fost luată de juriul Federației Internaționale de Bob și Skeleton (IBSF) pe baza faptului că intenționa să poarte o cască neconformă cu regulile.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis, prin urmare, cu regret, să îi retragă acreditarea pentru Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026.

În ciuda numeroaselor discuții și întâlniri față în față între CIO și domnul Heraskevych, ultima dintre ele având loc în această dimineață cu președinta CIO, Kirsty Coventry, acesta nu a luat în considerare niciun compromis.

CIO era foarte interesat ca domnul Heraskevych să participe la competiție. De aceea, CIO s-a întâlnit cu el pentru a găsi cea mai respectuoasă modalitate de a răspunde dorinței sale de a-și comemora colegii sportivi care și-au pierdut viața în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Esența acestui caz nu ține de mesajul în sine, ci de locul în care dorea să îl exprime”.

Sahtior Donetk Jocurile Olimpice rinat akhmetov Vladyslav Heraskevych
