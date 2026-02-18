„Piciorul meu e încă bucăți” Lindsey Vonn a fost transportată la un spital din SUA. Gestul emoționant făcut de schioarea americană

Lindsey Vonn, 41 de ani, a ajuns acasă, după o săptămână în care i s-au făcut patru operații la Treviso pentru stabilizarea tibiei stângi, fracturată în mai multe locuri la accidentarea dramatică de la Jocurile Olimpice.

O săptămână a stat Lindsey Vonn internată la spitalul Ca' Foncello din Treviso.

Schioarea americană, 41 de ani, a fost operată de patru ori de chirurgul Stefano Zanarella, care a vorbit de o „situație delicată”.

Tibia i s-a rupt în mai multe bucăți la accidentarea suferită pe 8 februarie, la Jocurile Olimpice.

Lindsey Vonn a lăsat jucăriile de pluș la secția de copii a spitalului italian

„Sunt îngrijorată”, spunea ea în lacrimi, după a treia intervenție chirurgicală, când i s-a fixat tibia cu o ramă metalică externă. A urmat cea de-a patra, sâmbătă. Și va mai fi operată o dată în Statele Unite.

Luni, o ambulanță a transportat-o la aeroportul Marco Polo din Venezia și, de acolo, cu un avion medical, transportată în SUA. La alt spital.

A făcut un gest emoționant. Potrivit Bild.de, a lăsat la secția de copii de la Ca' Foncello toate jucăriile de pluș primite de la fani de-a lungul săptămânii trecute.

Lindsey Vonn: „Aștept cu nerăbdare următoarea operație”

„Piciorul meu e încă bucăți, dar sunt în sfârșit acasă”, a scris Vonn pe Instagram.

„Sunt recunoscătoare întregului personal medical care m-a ajutat să ajung acasă.

Aștept cu nerăbdare următoarea operație, când voi putea scoate fixatorul extern din picior și voi putea să mă mișc mai mult”.

Accidentarea mea a fost mult mai gravă decât o simplă fractură la picior. Încă mă gândesc la ea, ce înseamnă și ce mă așteaptă. Lindsey Vonn, schioare americană

