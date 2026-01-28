FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect
Lipsa FCSB din play-off, daună pentru televiziuni
Superliga

FCSB, daună pentru televiziuni Absența campioanei din play-off ar fi o lovitură grea pentru posturile TV. Audiențele din ultima etapă sunt argumentul perfect

Dan Udrea
Publicat: 28.01.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 14:03
  • În etapa a 23-a, meciul FCSB-ului a făcut un rating cât aproape cumulul audienței primelor 3 clasate: Craiova, Rapid și Dinamo
  • Un play-off fără FCSB ar fi o pierdere mare pentru posturile TV care dețin drepturile TV și care achită peste 36 de milioane de euro pe sezon
  • Cine dintre U Craiova, Dinamo și Rapid s-a clasat pe ultimul loc în topul ratingurilor televiziunilor în etapa precedentă

Sunt șanse ca Liga 1 să aibă primul play-off din istorie fără FCSB în componență. Este singura echipă care a participat în toate cele 10 ediții precedente, primul campionat care s-a desfășurat în acest format fiind în 2015-2016.

Acum, FCSB, campioana en-titre, e abia pe locul 11, la 5 puncte în spatele ultimei poziții de play-off. Mai sunt 7 etape și există această perspectivă, ca între primele 6, la finalul sezonului regulat, să nu se regăsească și trupa antrenată de Charalmbous - Pintilii.

Această posibilă situație alarmează cel mai tare deținătorii de drepturi TV. Motivul? FCSB e, de departe, echipa care produce cele mai bune audiențe.

Practic, nu există nici un termen de comparație între interesul stârnit de un meci al roș-albaștrilor versus pentru cel de la jocurile rivalelor. Iar o absență a FCSB-ului ar diminua drastic volumul telespectatorilor în pay–off, lucru ce ar crea o daună pentru posturile care transmit partidele: Digi Sport și Prima Sport.

36,5
de milioane de euro, TVA inclus, e suma pe care deținătorii de drepturi TV o achită pentru meciurile din Liga 1 pentru un sezon

Cea mai bună dovadă a faptului că FCSB e locomotiva audiențelor TV pentru deținătorii de drepturi sunt chiar primele două etape disputate în 2026 în Liga 1. În care, de fiecare dată, meciul roș-albaștrilor a produs un rating care a fost aproape cât al rivalelor la un loc.

În runda 23-a, FCSB, Dinamo, Craiova și Rapid au disputat meciuri extrem de atractive, pline de suspans, unele cu răsturnări de situație și cu dramatism până la final. Și cu toate acestea, FCSB a fost la mare distanță pe primul loc. 

MECIRATINGCOTĂ DE PIAȚĂ
FCSB - CFR Cluj 4-1 6,1 16,4
U Craiova - Botoșani 2-0 2,6 8,4
UTA - Rapid 1-2 2,2 6,8
Hermannstadt - Dinamo 1-21,9 5,9

Datele sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, considerat public comercial, cel care interesează în mod special televiziunile, pentru că el este targetul pentru sporturile publicitare.

În etapa 22, situația a fost la fel. Eșecul FCSB-ului la Mioveni, cu FC Argeș, a produs un rating de 4,8%, atât cât au adunat jocurile în care au evoluat Dinamo și Rapid.

Ce meciuri se joacă între cei 4 granzi până la finalul sezonului regulat

  • 9 februarie: Dinamo - U Craiova
  • 15 februarie: U Craiova - FCSB
  • 22 februarie: Rapid - Dinamo
  • 8 martie: Rapid - U Craiova

Top 10 meciuri de Liga 1 în 2025, monopol FCSB

Un alt argument că FCSB e echipa care face cele mai bune audiențe TV e modul în care se prezintă clasamentul celor mai vizionate meciuri de fotbal din Liga 1 pe întreg anul precedent. Care include finalul sezonului trecut, inclusiv cu play-off-ul în care s-a aflat FCSB, dar și primele 21 de runde din acest sezon.

Nu există nici măcar un meci în top 10 în care să nu fi fost implicată FCSB.

  1. FCSB - Dinamo 2-1 -> 8,7% rating
  2. Rapid - FCSB 1-2 -> 8,2
  3. Rapid - FCSB 0-0 -> 8,2
  4. FCSB - Rapid 2-1 -> 7,9
  5. Rapid - FCSB 2-2 -> 6,7
  6. FCSB - CFR 3-2 -> 6,7
  7. FCSB - Dinamo 0-0 -> 6,5
  8. FCSB - Dinamo 3-1 -> 6,3
  9. FCSB - Craiova 1-0 -> 6,2
  10. FCSB- Craiova 1-0 -> 5,6

