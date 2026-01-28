Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro

- Mai mulți șobolani și-au făcut apariția pe Camp Nou înaintea partidei Barcelona - FC Copenhaga, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.
- Meciul Barcelona - FC Copenhaga va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4, de la ora 22:00.
Un videoclip publicat pe rețelele de socializare a făcut vâlvă printre fanii catalanilor, cu 24 de ore înainte de partida cu formația din Danemarca.
Șobolanii și-au făcut apariția pe Camp Nou
Concret, mai mulți șobolani au fost filmați în timp ce plimbau nestingheriți pe arena în care Barcelona a investit aproximativ 1,45 miliarde de euro pentru a o renova din temelii, scrie antena3.com.
Imaginile s-au viralizat rapid pe internet.
Nu este primul incident petrecut pe Camp Nou
Duminică, la cel mai recent meci jucat de Barcelona pe Camp Nou, 3-0 cu Real Oviedo, în etapa #21 din La Liga, o furtună s-a abătut asupra orașului în finalul partidei.
La masa presei, dar și în loji, jurnaliștii, respectiv președintele clubului catalan, Joan Laporta, arătau ca și cum abia ar fi ieșit de sub duș.
Comentatorii au rămas la posturi, în ploaie, în timp ce alți jurnaliști au fost nevoiți să părăsească masa presei.
În condițiile în care echipamentele de înregistrare, camerele, laptopurile și microfoanele erau în pericol, aceștia au fost forțați să evacueze primele rânduri din zona destinată presei.
VIDEO. Imagini cu furtuna violentă ce a lovit Camp Nou
Lucrările de renovare a stadionului Camp Nou au început în iunie 2023. Doi ani mai târziu, pe 22 noiembrie, cu ocazia meciului cu Athletic Bilbao, stadionul catalanilor a fost redeschis parțial. Cu toate acestea, capacitatea stadionului a fost redusă la jumătate.
Stadionul a înregistrat o creștere treptată a numărului de spectatori, dar renovarea continuă. Lucrările ar urma să se finalizeze până la sfârșitul anului viitor.