Șobolani pe Camp Nou! Continuă problemele pe stadionul Barcelonei, a cărui renovare a costat 1,5 miliarde de euro

Mai mulți șobolani și-au făcut apariția pe Camp Nou înaintea partidei Barcelona - FC Copenhaga, din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.

Meciul Barcelona - FC Copenhaga va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4, de la ora 22:00.

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare a făcut vâlvă printre fanii catalanilor, cu 24 de ore înainte de partida cu formația din Danemarca.

Șobolanii și-au făcut apariția pe Camp Nou

Concret, mai mulți șobolani au fost filmați în timp ce plimbau nestingheriți pe arena în care Barcelona a investit aproximativ 1,45 miliarde de euro pentru a o renova din temelii, scrie antena3.com.

Imaginile s-au viralizat rapid pe internet.

¡Pequeño problema en el Camp Nou! 🫣🐀



Captamos unas invitadas que seguro no se querían perder la #BenditaChampions. 😱



📲 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTvG44#TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/HQgjJJQozu — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 27, 2026

Nu este primul incident petrecut pe Camp Nou

Duminică, la cel mai recent meci jucat de Barcelona pe Camp Nou, 3-0 cu Real Oviedo, în etapa #21 din La Liga, o furtună s-a abătut asupra orașului în finalul partidei.

La masa presei, dar și în loji, jurnaliștii, respectiv președintele clubului catalan, Joan Laporta, arătau ca și cum abia ar fi ieșit de sub duș.

Laporta, în ploaia torențială de pe Camp Nou. Foto: Captură DAZN

Comentatorii au rămas la posturi, în ploaie, în timp ce alți jurnaliști au fost nevoiți să părăsească masa presei.

În condițiile în care echipamentele de înregistrare, camerele, laptopurile și microfoanele erau în pericol, aceștia au fost forțați să evacueze primele rânduri din zona destinată presei.

VIDEO. Imagini cu furtuna violentă ce a lovit Camp Nou

Así acabó el Camp Nou durante el Barça-Oviedo.



Esa misma tarde, decenas de trabajadores se manifestaron por ser despedidos tras llevar meses sin cobrar su salario y estar en situación irregular.



pic.twitter.com/wrtGVtLvbg — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 26, 2026

Lucrările de renovare a stadionului Camp Nou au început în iunie 2023. Doi ani mai târziu, pe 22 noiembrie, cu ocazia meciului cu Athletic Bilbao, stadionul catalanilor a fost redeschis parțial. Cu toate acestea, capacitatea stadionului a fost redusă la jumătate.

Stadionul a înregistrat o creștere treptată a numărului de spectatori, dar renovarea continuă. Lucrările ar urma să se finalizeze până la sfârșitul anului viitor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport